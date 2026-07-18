Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per tentato furto in abitazione a Castel Maggiore (Bologna), dove una giovane donna romena è stata fermata dopo aver cercato di sottrarre il portafogli a un anziano, fingendosi badante. L’episodio è stato scoperto grazie all’intuito di un maresciallo che, mentre si recava in caserma, ha notato la situazione sospetta e ha dato il via all’operazione che ha portato all’arresto.

La dinamica dell’arresto: l’intuizione del maresciallo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato quando un maresciallo della Stazione di Castel Maggiore si stava dirigendo verso la caserma per iniziare il proprio turno di lavoro. Durante il tragitto in via Lirone, il militare ha notato una giovane donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, che stava conversando con un uomo anziano. Insospettito dalla scena, il maresciallo ha deciso di seguire i due, che si sono allontanati prima a piedi e poi a bordo di un’automobile guidata dall’anziano.

Dopo aver percorso circa due km, la coppia è scesa dal veicolo ed è entrata in un appartamento. A quel punto, il maresciallo ha avvisato i colleghi, che sono intervenuti rapidamente. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno identificato la giovane, una 23enne romena senza fissa dimora, proprio mentre stava uscendo dall’abitazione.

Il tentativo di furto e il recupero del borsello

Alla vista dei Carabinieri, la ragazza ha cercato di disfarsi di un borsello maschile, gettandolo a terra. I militari lo hanno subito recuperato e lo hanno mostrato all’anziano, che, visibilmente confuso dalla situazione, ha riconosciuto l’oggetto come proprio. All’interno del borsello erano presenti i documenti, la carta di credito e del denaro contante.

L’anziano, un 89enne, ha raccontato ai Carabinieri di essere stato avvicinato dalla donna, che si era presentata come badante. Dopo aver tentato di convincerlo a intrattenere un rapporto sessuale, proposta che l’uomo ha rifiutato, la giovane ha chiesto 20 euro per andarsene. L’anziano ha accettato di darle il denaro pur di allontanarla, ma la donna, prima di uscire dall’appartamento, ha sottratto il portafogli dell’uomo.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

La presunta responsabile è stata arrestata con l’accusa di tentato furto in abitazione. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, la giovane è stata accompagnata in Tribunale per l’udienza di convalida e il giudizio direttissimo. L’episodio ha messo in luce ancora una volta i rischi a cui sono esposti gli anziani, spesso vittime di raggiri e furti da parte di persone senza scrupoli.

IPA