Castel San Pietro, ragazzino di 14 anni accoltellato in un parco: arrestato il presunto aggressore 15enne
Un 15enne è stato arrestato dai Carabinieri a Castel San Pietro Terme per tentato omicidio dopo aver accoltellato un coetaneo in un parco.
Arresto per tentato omicidio a Castel San Pietro Terme nel tardo pomeriggio del 16 settembre 2025. Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato in un parco pubblico da un coetaneo, che è stato poi fermato dai Carabinieri. L’aggressione è avvenuta in Viale Terme, in una zona molto frequentata, e il presunto responsabile, un 15 enne, è stato arrestato dopo poche ore di ricerche.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato intorno alle 19:30 del 16 settembre 2025 a Castel San Pietro Terme, quando le forze dell’ordine sono state allertate per un’aggressione avvenuta in un parco pubblico situato in Viale Terme. La vittima, un minorenne di 14 anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure in attesa del trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso.
La dinamica dell’aggressione
Secondo le testimonianze raccolte dai militari sul luogo dell’accaduto, il giovane sarebbe stato avvicinato da un altro ragazzo, che lo avrebbe colpito con tre fendenti al petto e all’addome. Dopo l’aggressione, l’autore si sarebbe dato rapidamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce tra i presenti nel parco. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i cittadini, vista la giovane età dei protagonisti e la gravità del gesto.
Le indagini e l’arresto
Le ricerche del presunto aggressore sono state avviate immediatamente dai Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme. Grazie alla tempestività delle operazioni, intorno alle 22:00 gli agenti sono riusciti a rintracciare il sospettato, un ragazzo di 15 anni, che si aggirava a piedi nei dintorni con un coltello da cucina infilato nella cintura dei pantaloni. Il giovane è stato prontamente disarmato e identificato dalle forze dell’ordine.
L’intervento delle autorità e le conseguenze
Dopo aver informato immediatamente i genitori del ragazzo fermato, i Carabinieri lo hanno accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito. In seguito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il presunto responsabile è stato trasferito in una struttura della giustizia minorile, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’accusa a suo carico è quella di tentato omicidio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.