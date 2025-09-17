Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per tentato omicidio a Castel San Pietro Terme nel tardo pomeriggio del 16 settembre 2025. Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato in un parco pubblico da un coetaneo, che è stato poi fermato dai Carabinieri. L’aggressione è avvenuta in Viale Terme, in una zona molto frequentata, e il presunto responsabile, un 15 enne, è stato arrestato dopo poche ore di ricerche.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato intorno alle 19:30 del 16 settembre 2025 a Castel San Pietro Terme, quando le forze dell’ordine sono state allertate per un’aggressione avvenuta in un parco pubblico situato in Viale Terme. La vittima, un minorenne di 14 anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure in attesa del trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le testimonianze raccolte dai militari sul luogo dell’accaduto, il giovane sarebbe stato avvicinato da un altro ragazzo, che lo avrebbe colpito con tre fendenti al petto e all’addome. Dopo l’aggressione, l’autore si sarebbe dato rapidamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce tra i presenti nel parco. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i cittadini, vista la giovane età dei protagonisti e la gravità del gesto.

Le indagini e l’arresto

Le ricerche del presunto aggressore sono state avviate immediatamente dai Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme. Grazie alla tempestività delle operazioni, intorno alle 22:00 gli agenti sono riusciti a rintracciare il sospettato, un ragazzo di 15 anni, che si aggirava a piedi nei dintorni con un coltello da cucina infilato nella cintura dei pantaloni. Il giovane è stato prontamente disarmato e identificato dalle forze dell’ordine.

L’intervento delle autorità e le conseguenze

Dopo aver informato immediatamente i genitori del ragazzo fermato, i Carabinieri lo hanno accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito. In seguito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il presunto responsabile è stato trasferito in una struttura della giustizia minorile, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’accusa a suo carico è quella di tentato omicidio.

IPA