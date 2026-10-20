Studente di 14 anni accoltellato all'addome da un compagno di scuola a Castel Volturno, arrestato l'aggressore

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Uno studente di 14 anni è stato accoltellato a scuola da un coetaneo, che è stato poi arrestato. È successo in una scuola di Castel Volturno, in provincia di Caserta. In base alla ricostruzione della polizia, i due compagni di scuola avrebbero avuto un litigio sfociato nell’aggressione. Il giovane ferito all’addome con un coltello è stato portato in ospedale. L’aggressore è stato arrestato e condotto al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli.

Studente di 14 anni accoltellato a Castel Volturno

Il litigio tra i due studenti di 14 anni è avvenuto all’interno della sede distaccata di Pinetamare dell’Isis Vincenzo Corrado di Castel Volturno nella mattinata di ieri, lunedì 19 ottobre. Al culmine di un litigio, uno dei due ragazzi ha accoltellato all’addome il compagno utilizzando un coltello a serramanico. I due studenti coinvolti frequentano la stessa classe dell’alberghiero.

Nella mattinata di oggi, davanti alla scuola, studenti e genitori hanno manifestato contro la violenza.

Studente ferito a Castel Volturno, trovato il coltello

L’intervento della polizia è scattato a seguito di una chiamata per un ragazzo ferito all’interno della scuola.

Giunti sul posto, gli agenti hanno appurato che il 14enne era stato ferito da un compagno di classe al culmine di un litigio. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno portato il giovane accoltellato presso la clinica Pineta Grande in codice rosso. I medici hanno poi riferito che, non essendoci lesioni agli organi vitali, il giovane non è in pericolo di vita.

L’aggressore ha colpito il compagno di classe dell’alberghiero dell’Isis Corrado di Castel Volturno con un coltello a serramanico, che è stato poi trovato e sequestrato. La vittima ha riportato ferite all’addome e a una mano, probabilmente nel tentativo di difendersi.

IPA

Manifestazione contro la violenza davanti alla scuola

Dopo aver recuperato l’arma, ritenuta compatibile con quella usata per l’aggressione, la polizia ha raccolto le testimonianze di alcune persone presenti che, insieme ad altri elementi, hanno permesso di ricostruire l’accaduto.

Dopo le formalità di rito, il 14enne ritenuto responsabile dell’aggressione ai danni del compagno nella scuola di Castel Volturno è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Nello zaino del presunto aggressore è stato trovato anche un cacciavite, che è stato posto sotto sequestro insieme al coltello a serramanico con lama di sette centimetri. Nella mattinata di oggi studenti e genitori hanno manifestato davanti alla scuola esponendo cartelli contro la violenza.