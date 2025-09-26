Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato a Napoli un ragazzo di 16 anni accusato di concorso in omicidio e porto di arma da taglio. L’episodio si è verificato nel mese di giugno in uno stabilimento balneare di Castel Volturno, dove un giovane di 19 anni è stato ucciso a coltellate. L’arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Caserta, con il supporto degli agenti di Napoli e Giugliano-Villaricca.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’inchiesta è partita subito dopo il tragico evento avvenuto a Castel Volturno. In quella circostanza, un giovane di 19 anni aveva colpito mortalmente un coetaneo con un coltello durante una lite scoppiata all’interno di uno stabilimento balneare. L’autore materiale dell’omicidio era stato fermato e arrestato nell’immediatezza dei fatti, ma le successive indagini hanno permesso di far luce su un coinvolgimento più ampio.

L’identificazione del complice minorenne

Gli investigatori della Squadra Mobile di Caserta hanno proseguito gli accertamenti, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Dall’attività investigativa è emerso che l’autore dell’accoltellamento non avrebbe agito da solo. Un amico, un ragazzo di 16 anni, sarebbe intervenuto durante la colluttazione, immobilizzando la vittima e compiendo a sua volta atti violenti nei suoi confronti. Questo comportamento avrebbe agevolato l’azione letale dell’aggressore principale.

L’esecuzione della misura cautelare

Le prove raccolte dagli inquirenti sono state ritenute sufficienti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli per richiedere l’emissione di un’ordinanza cautelare nei confronti del sedicenne. L’ordinanza è stata eseguita dalla Squadra Mobile di Caserta, con la collaborazione degli agenti di Napoli e Giugliano-Villaricca. Il giovane è stato trasferito presso l’Istituto penale per minorenni di Nisida, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il contesto: una lite degenerata in tragedia

L’episodio si è consumato in un contesto di tensione e violenza, all’interno di uno stabilimento balneare molto frequentato di Castel Volturno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la lite tra i giovani sarebbe degenerata rapidamente, fino a sfociare nell’omicidio. L’intervento del complice minorenne avrebbe avuto un ruolo determinante nell’esito fatale della vicenda.

IPA