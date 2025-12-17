Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 9 soggetti raggiunti da misure cautelari il bilancio di un’operazione dei Carabinieri contro una rete di spaccio di sostanze stupefacenti tra Castel Volturno e Mondragone. L’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata eseguita nei confronti di appartenenti a una famiglia di etnia Romanì, accusati di aver trasformato le proprie abitazioni in veri e propri “negozi di spaccio”. L’indagine, avviata nel settembre 2023, ha portato anche al sequestro di armi da fuoco e droga.

L’operazione dei Carabinieri: i dettagli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Reparto Territoriale di Mondragone hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure coercitive nei confronti di 9 soggetti. Di questi, 4 persone sono finite in custodia cautelare in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 2 con divieto di dimora nella provincia di Caserta. Tutti sono ritenuti responsabili, nella fase preliminare delle indagini, di una pluralità di episodi di cessione di sostanze stupefacenti come crack, cocaina, eroina e hashish.

Le indagini: monitoraggi e riscontri

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura, ha preso il via nel settembre 2023 con una serie di monitoraggi video, ambientali e telefonici. Gli indagati, tutti appartenenti alla stessa famiglia di etnia Romanì, avevano adibito le proprie abitazioni – per lo più abusive e situate nella stessa via – a centri di spaccio. Gli inquirenti hanno documentato circa 400 cessioni di droga, come riportato nei diversi capi d’imputazione.

Armi e tentativi di eludere i controlli

Le indagini tecniche hanno permesso di accertare che gli indagati disponevano di armi da fuoco e si attivavano per individuare e neutralizzare eventuali strumenti di sorveglianza dei Carabinieri. In un episodio, i sospettati hanno distrutto una telecamera nascosta dalle forze dell’ordine esplodendo colpi di fucile.

Sequestri e riscontri durante l’inchiesta

Nel corso delle indagini, la Sezione Operativa di Mondragone ha effettuato diversi riscontri, sequestrando in più occasioni sostanze stupefacenti e armi. Tra queste, una pistola Beretta 98FS con matricola abrasa e relativo munizionamento, oltre a un fucile a pompa calibro 12 con cartucce.

Le misure cautelari e la fase processuale

L’ordinanza di applicazione delle misure coercitive è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e riguarda 9 soggetti. Le misure adottate sono state: 4 custodie cautelari in carcere, 3 arresti domiciliari e 2 divieti di dimora nella provincia di Caserta.

