Castel Volturno, inseguimento in strada e arresto per estorsione: fermata anche una 22enne con hashish

E’ di un arresto e una denuncia il bilancio di un’operazione di controllo straordinario effettuata dalla Polizia di Stato a Castel Volturno nella serata di ieri. Durante i controlli, che hanno coinvolto circa 50 veicoli e 200 persone, una giovane donna è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e un uomo è stato arrestato per estorsione.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la donna, una 22enne, è stata inseguita dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno dopo aver ignorato l’alt al posto di controllo. Dopo un inseguimento, è stata fermata e trovata in possesso di hashish. È stata denunciata per resistenza e segnalata alla Prefettura per l’applicazione delle sanzioni amministrative, con la sospensione della patente di guida.

Arresto per estorsione

Nell’ambito dei servizi, il Commissariato ha rintracciato un 34enne originario della provincia di Napoli, con precedenti per delitti contro il patrimonio e per reati in materia di stupefacenti. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 30 aprile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. È stato condannato in via definitiva a 5 anni di reclusione per un’estorsione commessa a Napoli nel 2014, ai danni di un imprenditore. Al termine degli accertamenti di rito, è stato associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, ove sconterà la pena.

