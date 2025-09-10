Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto il sequestro preventivo di un’area bar-ristorante all’interno di uno stabilimento balneare a Castel Volturno, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura Generale di Napoli e dalla Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere. L’intervento, eseguito dalla Polizia di Stato di Caserta, dal Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta e dalla Guardia Costiera di Castel Volturno, è stato motivato dalla presunta gestione occulta dell’attività da parte di un uomo già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Il provvedimento è stato convalidato dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 6 settembre scorso.

Le indagini e la scoperta della gestione occulta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite da una serie di accertamenti sulla titolarità e sulla reale gestione di uno stabilimento balneare situato a Castel Volturno. Gli investigatori hanno scoperto che l’area bar-ristorante risultava formalmente intestata a una 24enne, originaria della provincia di Napoli ma residente da tempo a Castel Volturno. Tuttavia, le attività investigative hanno evidenziato che la giovane sarebbe stata solo una prestanome, mentre la gestione effettiva sarebbe stata nelle mani del padre, un 57enne anch’egli originario della provincia di Napoli.

Il ruolo del padre e i legami con la criminalità organizzata

Il padre della giovane, secondo quanto emerso dalle indagini, era già stato condannato in appello per concorso esterno in associazione mafiosa, con l’accusa di essere vicino al clan dei Casalesi. Questa circostanza ha portato gli inquirenti a ipotizzare una violazione dell’articolo 67 del codice antimafia, che vieta la gestione di attività economiche a soggetti condannati per reati di mafia, anche tramite prestanome o familiari.

Il sequestro preventivo e la convalida del GIP

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura ha richiesto e ottenuto il sequestro preventivo dell’area bar-ristorante dello stabilimento balneare. Il provvedimento, adottato d’urgenza, è stato successivamente convalidato dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 6 settembre. L’operazione ha visto la collaborazione tra la Polizia di Stato di Caserta, la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera di Castel Volturno, a testimonianza dell’importanza attribuita al contrasto della criminalità organizzata nel territorio.

La posizione degli indagati e le garanzie processuali

Le autorità hanno sottolineato che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva. La misura cautelare reale è stata adottata in via d’urgenza, senza il contraddittorio, che avverrà davanti a un giudice terzo. Sarà quest’ultimo a valutare l’eventuale responsabilità degli indagati e a decidere se confermare o revocare il sequestro.

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alla criminalità organizzata che da anni interessa il litorale domizio e in particolare il territorio di Castel Volturno. Le infiltrazioni dei clan nella gestione di attività economiche, soprattutto nel settore turistico e della ristorazione, rappresentano una delle principali criticità per lo sviluppo e la legalità dell’area.

