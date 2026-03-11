Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato sventato all’ultimo momento un tentativo di truffa ai danni di una pensionata di 74 anni a Castell’Arquato. La donna era stata indotta da finti operatori bancari e da un sedicente maresciallo dei carabinieri a trasferire i suoi risparmi, ma l’intervento tempestivo dei veri militari ha impedito che il bonifico venisse eseguito.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda si è svolta a Castell’Arquato, dove una pensionata è stata presa di mira da un gruppo di malviventi che hanno messo in atto una sofisticata truffa telefonica. Tutto è iniziato con una serie di messaggi allarmanti ricevuti sul telefono della donna, apparentemente inviati da operatori bancari, che la mettevano in guardia da una presunta indagine antiriciclaggio.

Il modus operandi dei truffatori

I truffatori hanno sfruttato una tecnica ormai consolidata: dopo aver spaventato la vittima con sms che annunciavano inesistenti controlli antiriciclaggio, hanno fatto seguire una telefonata da parte di un uomo che si è presentato come maresciallo dei carabinieri di Castell’Arquato. Per rendere il raggiro ancora più credibile, il numero visualizzato sul display della donna corrispondeva a quello della caserma locale, grazie a un sistema di spoofing telefonico, che permette di falsificare il numero chiamante.

Il tentativo di bonifico e l’intervento dei carabinieri

Con tono deciso e autorevole, il falso maresciallo ha suggerito alla pensionata di mettere al sicuro i suoi risparmi, indicando un IBAN su cui trasferire 20mila euro. La donna, confusa e preoccupata, si è però rivolta ai veri carabinieri per chiedere chiarimenti. Accortisi della situazione e non riuscendo più a contattare direttamente la vittima, i militari hanno telefonato al marito della donna, informandolo immediatamente del pericolo. È stato proprio l’intervento dell’uomo a impedire che il bonifico venisse eseguito, bloccando tutto in tempo.

