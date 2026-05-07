Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un ragazzo di 14 anni è stato soccorso dai carabinieri dopo aver chiesto aiuto per un forte disagio psicologico. L’intervento è avvenuto a Castellammare di Stabia (Napoli) nella serata di ieri, quando il giovane, trovandosi sugli scogli del lungomare, ha contattato la centrale operativa. Il tempestivo dialogo con il Vice Brigadiere ha permesso di evitare conseguenze più gravi, portando il minore in salvo e affidandolo ai genitori.

La richiesta di aiuto: una telefonata che ha fatto la differenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio alle 20.20 quando il telefono della centrale operativa della compagnia di Castellammare di Stabia ha squillato. Dall’altra parte della linea, la voce esitante di un ragazzo ha subito chiarito la natura della chiamata: «Buona sera, sono minorenne, non è un reato ma una cosa psicologica». Il giovane, di soli 14 anni, ha manifestato un profondo disagio depressivo, legato a difficoltà scolastiche, rapporti con gli amici e incomprensioni familiari.

L’intervento del Vice Brigadiere: empatia e ascolto

Il Vice Brigadiere, padre di 2 figli, ha compreso immediatamente la delicatezza della situazione. Pur non trattandosi di una minaccia di suicidio, la richiesta d’aiuto del ragazzo rappresentava un vero e proprio grido per essere ascoltato e sostenuto. Il militare ha scelto di non giudicare né proporre soluzioni immediate, ma di ascoltare con attenzione, mostrando empatia e immedesimandosi nello stato d’animo del giovane.

Il pericolo sugli scogli e la corsa della pattuglia

Durante la conversazione, il ragazzo si trovava sugli scogli del lungomare di Castellammare di Stabia, una posizione che, oltre al disagio psicologico, comportava anche un rischio fisico concreto di scivolare. Mentre il Vice Brigadiere continuava a parlare con il giovane, la centrale ha immediatamente inviato una pattuglia della sezione radiomobile verso il luogo indicato.

Un dialogo di 7 minuti e 33 secondi per salvare una vita

Il dialogo tra il militare e il ragazzo è proseguito per 7 minuti e 33 secondi, durante i quali il Vice Brigadiere ha affrontato apertamente la situazione, lasciando che il giovane si sfogasse e condividesse i suoi pensieri. Ha sottolineato l’importanza dei genitori come figure di riferimento e ha raccontato della propria esperienza di padre, cercando di rassicurare e accompagnare il ragazzo verso un luogo sicuro.

La conclusione: il giovane affidato ai genitori

Grazie alla sensibilità e alla prontezza del Vice Brigadiere, il ragazzo è stato convinto ad allontanarsi dagli scogli e a dirigersi verso la cassa armonica nella villa comunale. Qui è stato raggiunto dalla pattuglia dei carabinieri, che lo ha accolto e rassicurato. Solo dopo aver ricevuto conferma dai colleghi sul posto, il militare della centrale ha potuto salutare il giovane, che ha ringraziato per il supporto ricevuto. Il minore è stato quindi affidato ai propri genitori, concludendo così un intervento che ha evitato possibili tragedie e ha evidenziato l’importanza dell’ascolto e della vicinanza delle istituzioni nei momenti di difficoltà.

Il ruolo delle forze dell’ordine nel supporto ai giovani

L’episodio avvenuto a Castellammare di Stabia mette in luce il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine non solo nella prevenzione dei reati, ma anche nel supporto psicologico ai cittadini, in particolare ai più giovani. La capacità di ascoltare, comprendere e intervenire con tempestività può fare la differenza in situazioni di crisi, come dimostrato da questo intervento.

IPA