Un cittadino denunciato e 250 chili di materiale pirotecnico sequestrato a Castellanza e Busto Arsizio. L’intervento è stato eseguito nell’ambito dei controlli intensificati in vista delle festività di fine anno, con l’obiettivo di prevenire rischi per la sicurezza pubblica legati alla detenzione e al commercio illecito di articoli esplodenti.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione di polizia giudiziaria è stata portata a termine nei giorni scorsi dal Commissariato di Legnano. Gli agenti hanno sequestrato un ingente quantitativo di materiale pirotecnico detenuto illegalmente e destinato, almeno in parte, alla vendita. In totale, sono stati recuperati circa 250 chili di artifizi omologati, tra cui 33 kg di contenuto esplosivo netto, suddivisi in 48 batterie.

Le indagini e il sequestro del materiale

L’attività investigativa ha permesso di individuare un cittadino italiano di 29 anni, residente nel comune di Busto Arsizio, come responsabile della detenzione di articoli pirotecnici senza le necessarie autorizzazioni. Dopo aver raccolto elementi a suo carico, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione e, successivamente, in un locale di sua disponibilità situato nel comune di Castellanza. Proprio in quest’ultimo luogo è stato rinvenuto il materiale pirotecnico, ancora integro, conservato all’interno di scatoloni e avvolto in cellophane.

L’intervento degli Artificieri e le decisioni della Procura

Considerata la natura e la quantità del materiale sequestrato, è stato richiesto l’intervento degli Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano. Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, informato sugli sviluppi dell’operazione, ha disposto che una parte degli articoli pirotecnici venisse posta sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le successive analisi, mentre la restante parte è stata affidata agli artificieri per le operazioni di smaltimento in sicurezza.

Denuncia e precedenti dell’indagato

Al termine delle attività, il 29enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato relative alla detenzione e al commercio illecito di materiale pirotecnico. L’operazione si inserisce nel quadro dei controlli rafforzati dalla Polizia di Stato in vista delle festività di fine anno, con l’intento di prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica.

