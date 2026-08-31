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È di un arresto e un ingente sequestro di armi e munizioni il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Castellarano (Reggio Emilia), dove un uomo di 56 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni, in violazione di un provvedimento prefettizio. L’uomo, già destinatario di un divieto di possesso di armi, è stato trovato in possesso di quasi mille munizioni e di un fucile da caccia nascosto nell’abitazione della madre. L’operazione è stata resa possibile grazie a informazioni mirate raccolte dai militari e ha portato alla scoperta di un bunker sotterraneo celato da una botola automatica.

La scoperta del bunker e il sequestro di armi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il controllo è scattato a seguito di precise segnalazioni acquisite dai militari della Stazione di Castellarano. Durante un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione del sospettato, i carabinieri hanno fermato l’uomo mentre si avvicinava a piedi alla sua casa. Al momento del fermo, il 56enne indossava un berretto d’ordinanza da Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri, un dettaglio che ha subito attirato l’attenzione degli operatori.

La perquisizione e il ritrovamento del materiale illegale

Invitato a consegnare eventuali armi o munizioni in suo possesso, l’uomo ha inizialmente dichiarato di avere soltanto due scatole di cartucce, che ha consegnato spontaneamente. Tuttavia, i carabinieri hanno deciso di procedere con una perquisizione approfondita dell’immobile. Nel corso dell’ispezione, i militari hanno individuato un vano sotterraneo di circa 40 metri quadrati, ricavato in un piano interrato in cemento armato. L’accesso al locale era abilmente nascosto sotto un tappeto e protetto da una botola a pavimento con apertura automatizzata.

Il materiale sequestrato

Attraverso la botola segreta, i carabinieri sono riusciti a entrare nel bunker sotterraneo, dove hanno rinvenuto 968 cartucce da caccia di vario calibro, circa 958 grammi di polvere da sparo e il calcio di un’arma lunga. La perquisizione si è poi estesa anche all’abitazione della madre dell’uomo, dove è stato recuperato un fucile doppietta calibro 12, nascosto accuratamente sotto il materasso del letto.

L’arresto e le accuse

Di fronte all’ingente quantitativo di materiale esplodente e alle evidenze raccolte, i carabinieri hanno proceduto all’arresto del 56enne con l’accusa di detenzione illegale di armi comuni da sparo, munizioni e materie esplodenti, in violazione di un provvedimento di divieto prefettizio notificatogli nel 2014 e tuttora in vigore. L’uomo è stato quindi ristretto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore C.G.P..

Il contesto dell’operazione

L’intervento dei carabinieri di Castellarano si inserisce in una più ampia attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati legati alla detenzione illegale di armi. L’operazione ha permesso di sottrarre alla disponibilità di un privato un vero e proprio arsenale, potenzialmente pericoloso per la sicurezza pubblica.

IPA