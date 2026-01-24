Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone denunciate dai Carabinieri di Castelleone, che hanno portato alla luce un caso di truffa ai danni di una donna della zona. Gli indagati, due donne e un uomo con precedenti, sono stati identificati come responsabili di aver promesso false opportunità di lavoro online per ottenere bonifici dalla vittima.

Le indagini dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita a metà luglio, quando una donna residente in un paese vicino a Castelleone si è rivolta alla caserma locale per denunciare quanto accaduto. La vittima aveva ricevuto una telefonata da una donna che le proponeva delle offerte di lavoro da svolgere comodamente da casa, con la promessa di un compenso variabile in base ai risultati ottenuti ogni giorno.

Il modus operandi dei truffatori

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima è stata contattata inizialmente da una delle donne del gruppo, che ha insistito fino a convincerla ad accettare la proposta. Successivamente, la donna è stata indirizzata verso altri complici, che l’hanno seguita telefonicamente e tramite chat di messaggistica, fornendole istruzioni dettagliate sulle attività da svolgere per il presunto lavoro online.

La richiesta di denaro e la scoperta della truffa

Il raggiro si è concretizzato quando alla vittima è stato chiesto di versare una somma di denaro, con la promessa di ricevere un rimborso maggiorato in base all’impegno dimostrato. Fidandosi delle rassicurazioni ricevute, la donna ha effettuato alcuni bonifici per circa 2.300 euro a favore di più persone indicate dai truffatori. Solo in seguito, non ricevendo alcun rimborso come promesso, la donna ha compreso di essere stata vittima di una truffa e si è rivolta ai Carabinieri.

L’identificazione dei responsabili

Le indagini dei militari hanno permesso di risalire alle utenze telefoniche utilizzate per contattare la vittima e ai conti correnti su cui erano stati eseguiti i bonifici. Gli accertamenti hanno portato all’identificazione di due donne e un uomo, rispettivamente di 50 anni, 70 anni e 22 anni, tutti con precedenti di polizia e residenti in altre regioni. I tre sono stati denunciati per truffa.

La denuncia e le conseguenze

La denuncia presentata presso la caserma di Castelleone ha consentito ai Carabinieri di avviare tempestivamente le indagini e di individuare i responsabili.

IPA