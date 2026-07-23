Castello delle Cerimonie sarà sgomberato, mobili del Ristorante Hotel La Sonrisa possono finire in discarica

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo la confisca, anche lo sgombero per il Castello delle Cerimonie. La giunta comunale di Sant’Antonio Abate ha dato mandato per l’ordinanza che sfratta il ristorante-hotel La Sonrisa. Una volta confiscato il bene, verrà effettuato l’inventario dei mobili che saranno immagazzinati in un locale deposito. Le spese che dovrà sostenere il Comune saranno a carico degli occupanti. L’ordinanza di sgombero è stata impugnata dal Tar Campania, ma in assenza di un’udienza che non risulta ancora fissata, l’ordinanza resta eseguibile.

Avvio dello sgombero del Castello delle Cerimonie

Dopo mesi di fermo, l’atto dello sgombero del Castello delle Cerimonie trova applicazione. La giunta comunale del Comune di Sant’Antonio Abate ha dato mandato esecutivo all’ordinanza per lo sfratto del ristorante-hotel La Sonrisa.

Il primo atto è la presa in possesso del complesso, poi la ricognizione; il passaggio successivo sarà l’inventario dei beni mobili, l’individuazione di un deposito per questi e l’attivazione di un servizio di vigilanza e custodia dell’area.

ANSA

Ma il famoso Castello delle Cerimonie è al centro anche di un’altra vicenda. I dipendenti sono scesi in piazza per chiedere tutele occupazionali. Infatti, come ha reso noto l’assessorato regionale al lavoro, la proprietà non ha ancora avviato una procedura di crisi d’impresa, impedendo così ai lavoratori di accedere ai sostegni.

Piano di recupero per la struttura

Il Comune ha iniziato uno studio di fattibilità per un eventuale piano di recupero della struttura del ristorante-hotel La Sonrisa. L’obiettivo è chiarire se esistono validi interessi pubblici che ne giustificano il mantenimento e per quale destinazione d’uso.

In alternativa è possibile la demolizione del complesso (su cui pesa l’abusivismo edilizio) di quello che oggi è un impianto da 50.000 m² alle falde dei Monti Lattari con tanto di eliporto, giardini e arredi di lusso.

Lo smantellamento potrebbe avere un costo più elevato per le casse di un comune che conta appena 18.000 abitanti e che ha già affidato un incarico da 39.000 euro per lo studio di fattibilità.

Cosa succede a La Sonrisa?

Come raccontato da Fanpage.it, con l’atto del 20 luglio il Comune può procedere allo sgombero coatto, anche se la sentenza è stata impugnata dal Tar Campania dalle società “La Sonrisa spa”, “Ipol spa” e “Pol.Fra”, con la richiesta di sospensione cautelare collegiale.

Quello che sappiamo è che i beni immobili trovati eventualmente nella struttura saranno inventariati e portati in magazzini comunali, e chi ne ha diritto avrà 30 giorni di tempo per reclamarli prima che scatti la procedura di smaltimento in discarica.

Resta invece il nodo dei lavoratori. Sarà lo studio di fattibilità commissionato dal Comune a decretare il futuro del Castello delle Cerimonie. Potrebbe essere demolito o potrebbe subire un cambio di destinazione d’uso. I lavoratori chiedono invece una forma di continuità con il ristorante specializzato nelle cerimonie, così da poter rientrare al lavoro.