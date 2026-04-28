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Due persone denunciate e 10.000 euro sottratti, questo il bilancio di una sofisticata truffa online, smascherata dai Carabinieri di Castelnovo né Monti (Reggio Emilia). Una cittadina reggiana è stata raggirata da finti manager del cantante Achille Lauro, che le hanno fatto credere di poter incontrare il suo idolo in cambio di un pagamento. I responsabili, un 45enne di Reggio Emilia e una 30enne di Novellara, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per concorso in truffa.

Finti manager di Achille Lauro a Castelnovo Né Monti

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’indagine ha avuto origine nell’agosto 2025, quando una donna si è rivolta ai militari della Stazione di Castelnovo né Monti (Reggio Emilia) dopo essere stata vittima di un raggiro online. Il caso mette in evidenza i rischi legati ai social network e alle nuove modalità di frode telematica che sfruttano la buona fede degli utenti.

Tutto è iniziato quando la vittima è stata contattata su TikTok da un profilo che si spacciava per quello ufficiale del cantante Achille Lauro. Attraverso una comunicazione costante, con 4-5 messaggi al giorno, i truffatori sono riusciti a ottenere il numero di cellulare della donna, trasferendo poi la conversazione su WhatsApp tramite un numero con prefisso estero.

Successivamente, un presunto “manager” dell’artista è intervenuto, convincendo la vittima che per incontrare Achille Lauro fosse necessario versare 10.000 euro.

I tentativi di pagamento e la scoperta della truffa

Inizialmente i tentativi di pagamento verso conti italiani sono stati bloccati dai sistemi anti-frode. I truffatori hanno quindi fornito un IBAN lituano, sul quale la donna ha effettuato due bonifici tra il 21 e il 22 agosto per un totale di 10.000 euro.

Solo quando le è stata richiesta un’ulteriore somma di oltre 45.000 dollari, la vittima ha compreso di essere stata ingannata e si è rivolta ai Carabinieri.

L’indagine dei Carabinieri

I militari della Stazione di Castelnovo né Monti hanno avviato una complessa ricostruzione dei flussi finanziari. Sebbene il denaro fosse stato inizialmente inviato su un conto corrente in Lituania, le indagini hanno permesso di scoprire che le somme venivano immediatamente trasferite su conti italiani.

L’analisi dei movimenti bancari e delle operazioni POS ha consentito di tracciare il percorso del denaro, che è confluito su un conto presso le Poste Italiane. Da qui, i fondi sono stati utilizzati per prelievi in contanti e acquisti quotidiani in supermercati, distributori di carburante ed esercizi commerciali nell’area di Reggio Emilia.

L’identificazione dei responsabili

L’attività investigativa, conclusa nell’aprile 2026, ha portato all’identificazione dei reali utilizzatori dei conti. Un 45enne residente a Reggio Emilia è risultato intestatario del conto estero su cui sono transitati i primi 10.000 euro. Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato documentazione bancaria che lo collega direttamente alle transazioni fraudolente. Una 30enne residente a Novellara è risultata invece intestataria e reale utilizzatrice della carta di debito sulla quale veniva trasferito il denaro per le spese quotidiane. Entrambi sono stati denunciati alla Procura reggiana per concorso in truffa.

Le raccomandazioni delle forze dell’ordine

I Carabinieri di Castelnovo né Monti sottolineano l’importanza di non fornire mai dati sensibili o effettuare pagamenti a seguito di contatti nati sui social network.

Ricordano inoltre che i canali ufficiali degli artisti non richiedono mai somme di denaro per incontri privati. L’operazione ha evidenziato le nuove frontiere delle frodi telematiche e la necessità di prestare la massima attenzione alle richieste sospette ricevute online.

La Procura della Repubblica di Reggio Emilia, guidata dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, proseguirà con gli approfondimenti investigativi per valutare l’esercizio dell’azione penale nei confronti dei due indagati.

IPA