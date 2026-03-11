Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunce per furto aggravato per un episodio avvenuto presso un autolavaggio di Castelnovo ne’ Monti, dove una coppia di anziani è stata identificata e denunciata dai Carabinieri per aver sottratto 4000 euro da un borsello dimenticato da un cliente. L’episodio, avvenuto nella località Felina, è stato ricostruito grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle indagini tempestivamente avviate dai militari dell’Arma.

Le indagini dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando un uomo di 34 anni si è recato intorno alle 12:30 presso un autolavaggio di Castelnovo ne’ Monti per pulire la propria autovettura. Durante le operazioni di lavaggio, il cliente ha appoggiato il proprio borsello sulla colonnina adibita al pagamento, dimenticandolo lì al termine delle operazioni e allontanandosi a bordo della sua auto.

Il ritorno della vittima e la scoperta del furto

Dopo alcune ore, il 34enne è tornato presso l’autolavaggio, accorgendosi di aver lasciato il borsello. Una volta recuperato, ha constatato che i documenti di riconoscimento erano ancora presenti, ma mancava la somma in contanti di circa 4000 euro. Resosi conto di essere stato vittima di un furto, si è recato immediatamente presso la stazione dei Carabinieri di Castelnovo ne’ Monti per sporgere denuncia.

L’analisi delle telecamere e l’identificazione dei sospetti

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, i militari hanno avviato subito le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate presso l’autolavaggio. Grazie ai filmati, è stato possibile ricostruire la dinamica dell’accaduto: una coppia di anziani, un uomo di 70 anni e una donna di 60 anni, entrambi residenti nel reggiano, si è avvicinata alla colonnina dove era stato dimenticato il borsello.

La dinamica del furto: il ruolo della coppia

Dalle immagini si è visto che l’uomo ha notato il borsello e lo ha segnalato alla donna. Quest’ultima ha frugato all’interno, ispezionando il contenuto, e lo ha prelevato, spostandosi in un’area appartata insieme al complice. Dopo aver controllato con attenzione il contenuto, i due hanno preso il denaro contante, lasciando il borsello sopra un cassonetto, con all’interno i documenti della vittima.

Le accuse e la denuncia alla Procura

Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi di presunta responsabilità a carico della coppia, che è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia con l’accusa di furto aggravato in concorso. Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari e proseguirà con ulteriori approfondimenti investigativi per valutare l’esercizio dell’azione penale.

IPA