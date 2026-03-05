Castelvetro Piacentino, marito lancia l’allarme: gli agenti salvano la moglie, ma la donna rifiuta il ricovero
Donna in crisi salvata dai Carabinieri a Castelvetro Piacentino dopo la segnalazione del marito: intervento tempestivo e lieto fine.
È stato risolto senza conseguenze gravi il caso di una donna in stato di fragilità personale, rintracciata e soccorsa dai Carabinieri nella serata di mercoledì 4 marzo 2026 a Castelvetro Piacentino. L’intervento, reso possibile grazie alla prontezza del Comandante della Stazione di Monticelli d’Ongina, è stato attivato dopo la segnalazione del marito della donna, che aveva denunciato il suo allontanamento da casa. La donna, trovata illesa nei pressi del passaggio a livello della linea ferroviaria Piacenza – Cremona, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e successivamente riaffidata ai familiari.
L’intervento dei Carabinieri
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda si è svolta nella tarda serata di mercoledì 4 marzo 2026, quando i militari della Stazione di Monticelli d’Ongina sono intervenuti per una situazione di particolare delicatezza. La protagonista dell’episodio, una donna già seguita da organi sanitari per uno stato depressivo aggravato da condizioni di salute precarie, si era allontanata da casa nel primo pomeriggio, come segnalato dal marito alle autorità.
La donna, in evidente stato di sofferenza, è stata oggetto di immediate ricerche da parte dei Carabinieri, che hanno attivato le procedure di rintraccio non appena ricevuta la segnalazione. Decisivo è stato il ruolo del Comandante della Stazione di Monticelli d’Ongina, che è riuscito a stabilire un contatto telefonico con la donna. Grazie a un approccio umano e rassicurante, il Comandante ha convinto la donna a restare in linea e a comunicare la propria posizione, permettendo così alle pattuglie di raggiungerla rapidamente nei pressi del passaggio a livello della linea ferroviaria Piacenza – Cremona, nel territorio di Castelvetro Piacentino.
L’arrivo dei soccorsi e l’esito dell’operazione
Una volta localizzata, la donna è stata trovata illesa e in condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno proceduto alle valutazioni del caso. Dopo gli accertamenti, la donna non ha acconsentito al ricovero ospedaliero ed è stata quindi riaffidata ai familiari, fatti giungere sul luogo dell’intervento. L’episodio si è così concluso positivamente, senza necessità di ulteriori misure restrittive o sanitarie.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.