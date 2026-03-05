Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato risolto senza conseguenze gravi il caso di una donna in stato di fragilità personale, rintracciata e soccorsa dai Carabinieri nella serata di mercoledì 4 marzo 2026 a Castelvetro Piacentino. L’intervento, reso possibile grazie alla prontezza del Comandante della Stazione di Monticelli d’Ongina, è stato attivato dopo la segnalazione del marito della donna, che aveva denunciato il suo allontanamento da casa. La donna, trovata illesa nei pressi del passaggio a livello della linea ferroviaria Piacenza – Cremona, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e successivamente riaffidata ai familiari.

L’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda si è svolta nella tarda serata di mercoledì 4 marzo 2026, quando i militari della Stazione di Monticelli d’Ongina sono intervenuti per una situazione di particolare delicatezza. La protagonista dell’episodio, una donna già seguita da organi sanitari per uno stato depressivo aggravato da condizioni di salute precarie, si era allontanata da casa nel primo pomeriggio, come segnalato dal marito alle autorità.

La donna, in evidente stato di sofferenza, è stata oggetto di immediate ricerche da parte dei Carabinieri, che hanno attivato le procedure di rintraccio non appena ricevuta la segnalazione. Decisivo è stato il ruolo del Comandante della Stazione di Monticelli d’Ongina, che è riuscito a stabilire un contatto telefonico con la donna. Grazie a un approccio umano e rassicurante, il Comandante ha convinto la donna a restare in linea e a comunicare la propria posizione, permettendo così alle pattuglie di raggiungerla rapidamente nei pressi del passaggio a livello della linea ferroviaria Piacenza – Cremona, nel territorio di Castelvetro Piacentino.

L’arrivo dei soccorsi e l’esito dell’operazione

Una volta localizzata, la donna è stata trovata illesa e in condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno proceduto alle valutazioni del caso. Dopo gli accertamenti, la donna non ha acconsentito al ricovero ospedaliero ed è stata quindi riaffidata ai familiari, fatti giungere sul luogo dell’intervento. L’episodio si è così concluso positivamente, senza necessità di ulteriori misure restrittive o sanitarie.

IPA