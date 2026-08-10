Castiglione Cosentino, capotreno chiede di esibire il biglietto di viaggio e viene aggredita

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una capotreno sarebbe stata aggredita durante il servizio a Castiglione Cosentino, in provincia di Cosenza, dopo aver chiesto a un passeggero di origini straniere di esibire il biglietto di viaggio. L’episodio è avvenuto nella giornata del 10 agosto ed è stato diffuso dalla Fit Cisl. La donna sarebbe stata colpita con uno schiaffo.

Capotreno aggredita a Castiglione Cosentino, cosa è successo

Come riporta QuiCosenza.it, la donna sarebbe stata trasportata in ospedale a Cosenza.

I medici le avrebbe diagnosticato 10 giorni di prognosi.

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Le sue condizioni, secondo quanto riferito dall’Ugl Ferrovieri Cosenza, non desterebbero particolare preoccupazione, ma l’aggressione ha riaperto il tema della sicurezza del personale ferroviario.

Il segretario generale della Fit Cisl Calabria, Sergio Colosimo, ha espresso “piena solidarietà e vicinanza alla vittima”.

Le parole della Fit Cisl Calabria

Secondo il segretario generale, l’aggressione rappresenta “un nuovo episodio” che riporta al centro una questione su cui il sindacato interviene da tempo: la sicurezza del personale ferroviario e, più in generale, di tutti i lavoratori a contatto diretto con l’utenza nel trasporto pubblico.

La Fit Cisl chiede un rafforzamento delle politiche di prevenzione, con una maggiore presenza dei soggetti preposti alla sicurezza e un migliore coordinamento tra le diverse strutture coinvolte.

Tra le richieste ci sono il potenziamento dei presìdi nelle stazioni e sui treni considerati più esposti, l’uso più efficace dei sistemi di videosorveglianza e di allarme e una mappatura aggiornata delle tratte, delle stazioni e delle fasce orarie con maggiori criticità.

La richiesta di un tavolo tecnico regionale

La Fit Cisl Calabria chiede anche l’istituzione urgente di un tavolo tecnico regionale sulla sicurezza ferroviaria.

Secondo il sindacato, il tavolo dovrebbe coinvolgere le Prefetture calabresi, la polizia ferroviaria, le aziende ferroviarie, Fs Security e le organizzazioni sindacali.

L’obiettivo sarebbe creare un luogo permanente di confronto per analizzare gli episodi, individuare le situazioni più a rischio e concordare interventi mirati.

L’Ugl Ferrovieri chiede un presidio fisso

Anche Ugl Ferrovieri Cosenza ha espresso solidarietà alla capotreno aggredita.

Il sindacato ha sottolineato la gravità dell’episodio e ha rilanciato la necessità di una risposta strutturale.

Per l’Ugl, il tema della sicurezza non può essere affrontato solo dopo ogni aggressione, ma deve essere gestito in modo preventivo.

“Non intendiamo creare allarmismo né alimentare forme di terrorismo psicologico”, ha dichiarato Michele Costantino, segretario territoriale Ugl Ferrovieri Cosenza. Il sindacalista ha però aggiunto che non ci si può limitare a intervenire ogni volta che si verifica un’aggressione, per poi lasciare che l’attenzione si riduca con il passare dei giorni.

Per questo l’Ugl ritiene necessario rafforzare la presenza di Fs Security nel territorio cosentino.