Casting comparse per il sequel di Il Diavolo veste Prada, se ne cercano 2 mila: come ci si candida

Il Diavolo veste Prada sbarca a Milano: nel capoluogo meneghino è in programma un casting per le comparse che prenderanno parte all’atteso sequel del film cult del 2006 con l’attrice Meryl Streep nei panni della direttrice di una rivista di moda Miranda Priestly e con Anne Hathaway ed Emily Blunt nei ruoli delle sue assistenti Andrea Sachs ed Emily Charlton.

Come partecipare al casting del sequel de Il Diavolo veste Prada

Stando a quanto rivelato da Milano Finanza, le riprese del sequel de Il Diavolo veste Prada a Milano prenderanno il via il 1° ottobre e andranno avanti fino al 16 dello stesso mese. La prima location individuata è l’elegante RG Showroom.

Le riprese meneghine dovrebbero coinvolgere circa 2 mila comparse. I requisiti per prendere parte al casting prevedono che gli aspiranti figuranti abbiano più di 30 anni e siano già inseriti professionalmente nei settori della moda, del design, della comunicazione o dell’organizzazione di eventi. Le comparse selezionate riceveranno un mood stilistico da seguire, con indicazioni precise su look e atteggiamenti da adottare sul set del film.

ANSA

Una scena del film Il Diavolo veste Prada.

Cosa si sa sulla trama de Il Diavolo veste Prada 2

Secondo Variety, la trama de Il Diavolo veste Prada 2 sarà incentrata sul personaggio di Meryl Streep, la caporedattrice Miranda Priestly, mentre “tenta di tenere a galla la sua carriera tra il declino dell’editoria tradizionale e gli scontri con il personaggio interpretato da Emily Blunt, adesso dirigente di alto livello per un gruppo luxury, con fondi pubblicitari di cui Priestly ha disperatamente bisogno”.

Non è ancora stato chiarito in che modo il personaggio di Anne Hathaway, Andy Sachs, si inserirà all’interno della trama del sequel de Il Diavolo veste Prada.

Il cast de Il Diavolo veste Prada 2

Nel cast del sequel de Il Diavolo veste Prada figurano Meryl Streep (Miranda Priestly), Emily Blunt (Emily Charlton), Anne Hathaway (Andy Sachs), Stanley Tucci (Nigel Kipling). Tracie Thoms (Lily) e Tibor Feldman (Irv Ravitz), tutti nomi confermati dal primo film.

Tra i nuovi arrivati spiccano Kenneth Branagh (nel ruolo del marito di Miranda), Patrick Brammal (il nuovo interesse amoroso di Andy), Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Conrad Ricamora, Helen J. Shen e Caleb Hearon.