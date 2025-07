Omicidio - suicidio a Castiraga Vidardo a Lodi, 89enne uccide la moglie disabile e tenta di togliersi la vita

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un uomo di 89 anni di Castiraga Vidardo, in provincia di Lodi, è indagato per omicidio. L’uomo ha ucciso la moglie disabile e poi ha tentato di togliersi la vita. Ora è piantonato in ospedale, ma non è in gravi condizioni. Pochi giorni fa l’89enne era andato in comune per chiedere suggerimenti su come poter rendere la sua casa più fruibile per la moglie.

L’89enne aveva chiesto informazioni per adattare la casa

La vittima è l’80enne Luisa Trabucchi, che da tempo viveva su una sedia a rotelle. A quanto pare venti giorni fa il marito sarebbe andato in comune per chiedere come modificare l’abitazione in modo da renderla più confortevole per la moglie.

Non avendo trovato il tecnico comunale, che era in ferie, aveva parlato con la sindaca Emma Perfetti. “Non aveva chiesto aiuto, voleva solo sapere come poter sistemare la loro abitazione”, ha detto la sindaca di Castiraga Vidardo.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | Tuttocittà

L’omicidio della moglie con un sacchetto di plastica

La tragedia è avvenuta nella tarda serata di sabato 26 luglio. L’89enne ha chiamato un’agenzia di pompe funebri chiedendo di occuparsi della moglie che era morta. Arrivati sul posto, gli addetti si sono resi conto che non si trattava di una morte naturale e hanno avvertito i carabinieri.

Giunti sul posto, i militari hanno appurato l’accaduto e hanno disposto il sequestro dell’abitazione per svolgere tutti gli approfondimenti del caso. L’89enne, che dopo aver ucciso la moglie usando un sacchetto di plastica avrebbe tentato il suicidio, si trova ora piantonato in ospedale ed è indagato per omicidio volontario.

Al momento le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Sull’omicidio indagano i carabinieri di Lodi e titolare delle indagini per la Procura di Lodi è il pm Roberto Fedelini

La sindaca di Castiraga Vidardo: “Dramma della solitudine”

Come raccontato dalla sindaca di Castiraga Vidardo, piccolo comune di tremila abitanti tra Pavia e Lodi, l’89enne venti giorni fa si era recato in municipio per avere informazioni su come poter migliorare la casa e renderla più adatta alle esigenze della moglie. Il tecnico comunale, però, non era in sede perché in ferie.

“Tutto il nostro paese è rimasto molto colpito. E il nostro giudizio è unanime: si è trattato di un dramma della solitudine”, ha detto la sindaca Emma Perfetti. “Lei era malata da tempo. Certo quando lui è arrivato in Comune diceva che era molto stanco ma era lucido, in gamba. Non avremmo, quindi, mai potuto immaginare che qualche giorno dopo sarebbe accaduto tutto questo”, ha proseguito.

“In paese, ora, non si parla di altro: ci si immagina cosa deve aver passato quest’uomo. Questo, per noi, non è un femminicidio. Pensiamo che il marito possa aver agito per una forma di amore, probabilmente perché non ne poteva più di vedere la moglie in quello stato”, ha concluso la sindaca di Castiraga Vidardo.