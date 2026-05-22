Castoro europeo riappare nel Novarese, era considerato estinto in Italia dal 1700
L'esemplare è stato tratto in salvo nel diramatore Alto Novarese, a Cavagliano di Bellinzago, dagli agenti della Provinciale con il supporto di un team di esperti
Un castoro europeo, specie considerata estinta in Italia dal 1700, è ricomparso nel Novarese. L’animale è stato salvato dalla Polizia Provinciale all’interno del diramatore Alto Novarese nella giornata di mercoledì. Secondo quanto ricostruito, l’esemplare da giorni tentava invano di abbandonare il canale dalle ripide sponde cementate, nel quale era caduto durante un girovagare nei fossati di Cavagliano di Bellinzago. Per gestire il salvataggio è stato coinvolto un team di esperti, anche in virtù della rarità della specie, tornata in Italia un po’ a sorpresa solamente da pochissimo tempo.