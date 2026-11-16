Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due soggetti sono stati arrestati in flagranza a Castrovillari per truffa aggravata ai danni di un’anziana. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cosenza sono intervenuti dopo le segnalazioni arrivate alla Centrale Operativa e hanno recuperato denaro e gioielli.

Il raggiro del finto carabiniere a Castrovillari

La vittima, residente in provincia di Cosenza, è stata contattata dai complici, che si sono presentati come appartenenti alle Forze dell’Ordine. Le hanno raccontato che l’auto della figlia era stata usata per una rapina in gioielleria. Con il pretesto di dover “comparare” la refurtiva, l’hanno quindi convinta a preparare 4.000 euro e i gioielli che teneva in casa, da consegnare a un uomo che si sarebbe presentato come carabiniere.

L’intervento dei militari

Le pattuglie dell’Arma, allertate dalle chiamate giunte alla Centrale Operativa, hanno raggiunto la donna e bloccato i presunti truffatori. La perquisizione personale e quella del veicolo hanno permesso di trovare l’intera refurtiva, sottratta poco prima, che è stata recuperata.