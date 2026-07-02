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Cinque soggetti colpiti da misure cautelari in un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Cosenza e dal Commissariato di P.S. di Castrovillari, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari. I provvedimenti sono stati eseguiti nella mattinata del 2 luglio 2026 e riguardano gravi indizi relativi a detenzione e traffico di sostanze stupefacenti in concorso, con episodi avvenuti tra gennaio 2024 e luglio 2025.

Le indagini e l’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura di Cosenza e il Commissariato di P.S. di Castrovillari, con il coordinamento della Procura della Repubblica guidata dal Procuratore Capo dottor Alessandro D’Alessio. L’attività investigativa si è sviluppata nel territorio di Castrovillari e nelle sue frazioni, attraverso un lavoro congiunto che ha permesso di ricostruire le dinamiche di approvvigionamento e smercio di sostanze stupefacenti.

Le misure cautelari eseguite

Nel dettaglio, sono state eseguite due custodie in carcere, un arresto domiciliare e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti sono stati emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Castrovillari, a seguito della richiesta della Procura, sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei cinque indagati.

Le accuse e gli episodi contestati

Le accuse mosse agli indagati riguardano la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti – nello specifico cocaina, hashish e marijuana – in concorso tra loro. Le indagini hanno documentato circa sessanta episodi di spaccio avvenuti tra gennaio 2024 e luglio 2025, molti dei quali confermati anche dal sequestro della droga agli acquirenti, a riscontro delle intercettazioni effettuate dagli investigatori.

Le modalità investigative

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Castrovillari e delegata alla Squadra Mobile di Cosenza e al Commissariato di P.S. di Castrovillari, si è sviluppata attraverso presidi tecnici e tradizionali. Grazie a queste metodologie, gli inquirenti sono riusciti a raccogliere elementi che hanno permesso di ricostruire la serialità delle condotte illecite e la rete di approvvigionamento e distribuzione delle sostanze stupefacenti nel territorio comunale e nelle aree limitrofe.

Ulteriori sviluppi e notifiche

Oltre alle cinque ordinanze limitative della libertà personale, le indagini hanno consentito di raccogliere elementi di reità anche nei confronti di dieci soggetti ulteriori, ai quali è stato notificato l’Avviso di Conclusione Indagini per i medesimi reati. Il procedimento, per le ipotesi di reato contestate, si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.

IPA