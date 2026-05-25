Cataliotti difende Andrea Sempio sull'intercettazione sui "magistrati corrotti": "Mi chiedo il perché"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Liborio Cataliotti si dice contro il suo assistito per le parole intercettate sui magistrati. Andrea Sempio li ha definiti "corrotti", ma il suo difensore non la pensa allo stesso modo. Esprime la sua stima per Napoleone e Civardi. Polemica in studio a Dentro La Notizia, dove si parla della "vera natura" del nuovo indagato del caso di Garlasco per l’omicidio di Chiara Poggi. Per Carmelo Abbate Sempio non si merita l’avvocato Cataliotti.

Cataliotti non la pensa come Sempio

"Queste frasi sono state pronunciate in un periodo nel quale io ero ben lungi dall’essere difensore di Andrea Sempio", spiega Liborio Cataliotti, l’attuale avvocato che insieme ad Angela Taccia segue il nuovo indagato del caso di Garlasco.

Il difensore fa riferimento all’audio nel quale si sente dire da Sempio che "i magistrati sono corrotti, mi aspetto il peggio possibile". Un’opinione che Cataliotti non condivide e ci tiene a sottolinearlo. Dice: "Le disapprovo in assoluto, in astratto e in concreto".

Spiega che ha sempre dichiarato la sua massima stima verso la Procura di Pavia e i suoi rappresentanti. "Mi sono informato con colleghi e rappresentanti delle istituzioni", sottolinea.

Cosa ha detto Andrea Sempio

Alcuni mesi fa Andrea Sempio, parlando con un’amica, ha rivolto parole "molto ruvide" (per usare l’espressione del conduttore Gianluigi Nuzzi) verso i magistrati che stanno indagando su di lui.

Nell’intercettazione, fatta ascoltare durante la puntata di Quarto Grado, si sente Sempio dire: "Vogliono fare degli esami che trasformeranno il Dna da un indizio a una prova. Si vede che è una cosa pilotata in qualche modo, perché gli elementi non vengono detti".

E aggiunge: "Non so dirti se siamo in m***a o meno, noi sappiamo che dall’altra parte abbiamo… gente brutta e conosciuta per essere stra-corrotta". Sempio fa i nomi di Fabio Napoleone e Stefano Civardi.

Il dubbio di Cataliotti

L’avvocato di Sempio però si domanda come mai questa intercettazione sia venuta fuori. "La normativa processuale dice che solo gli atti rilevanti, solo le captazioni rilevanti ai fini di prova possono e devono essere rese pubbliche", spiega.

In studio emerge la possibilità che un simile commento di Sempio possa emergere dopo i fatti del 2017. Un’esperienza che, viene detto, potrebbe portare a formulare l’idea che chi indaga possa essere corrotto. Poi Carmelo Abbate dichiara la sua stima per l’avvocato e su Sempio dice: "Forse non merita Cataliotti".