Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state denunciate e dieci vitellini messi in salvo a Catania. Gli animali sono stati trovati stipati nel vano merci di un furgone, in condizioni non idonee al trasporto, durante un controllo presso un’area di servizio della tangenziale cittadina. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il mezzo era privo delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti tecnici previsti dalla normativa.

Il controllo e la scoperta dei vitellini

Durante un servizio di pattugliamento, una squadra della Polizia Stradale di Catania ha notato un furgone parcheggiato in modo sospetto, con il motore acceso e gli sportelli aperti, presso un’area di servizio della tangenziale. Gli agenti sono stati insospettiti da strani rumori provenienti dal retro del veicolo, che hanno spinto a un controllo più approfondito.

L’identificazione dei responsabili

A pochi metri dal furgone, i poliziotti hanno individuato due uomini che, sottoposti a identificazione, hanno dichiarato di essere i responsabili del mezzo. I soggetti, entrambi residenti a Catania, hanno spiegato di essersi fermati per effettuare un trasbordo di animali da un camion proveniente dal nord Italia. Dopo una breve sosta al bar per un caffè, avrebbero dovuto riprendere il viaggio verso le campagne del ragusano, dove era prevista la consegna dei dieci vitellini a un’azienda agricola.

Le condizioni del trasporto e l’intervento dei veterinari

Gli agenti hanno accertato che i vitellini erano stipati in uno spazio angusto e inadatto, privo dei requisiti minimi di temperatura e spazio necessari per il benessere degli animali durante il trasporto. Il furgone, inoltre, è risultato completamente sprovvisto delle autorizzazioni richieste dalla legge per questo tipo di attività. Per garantire la salute degli animali, la Polizia Stradale ha richiesto l’intervento dei medici veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, che hanno effettuato i controlli sanitari sui vitellini.

Le denunce e le conseguenze

Al termine degli accertamenti, i due uomini catanesi e il titolare dell’azienda agricola destinataria degli animali, residente nel ragusano, sono stati denunciati per trasporto illecito di animali e violazione delle norme sul benessere animale.

Grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, i dieci vitellini sono stati affidati alle cure dei veterinari e sottratti a una situazione di grave disagio.

IPA