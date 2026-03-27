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Un giovane di Catania è stato arrestato per aggressione a un medico all’interno di una struttura sanitaria. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco, dove il ragazzo, visibilmente ubriaco, è stato protagonista di un gesto violento dopo essere stato dimesso. Il medico è stato colpito al volto, mentre l’aggressore ha tentato la fuga ma è stato fermato dalla Polizia. L’arresto è avvenuto per lesioni personali a danno di personale sanitario.

I fatti: un’aggressione improvvisa in ospedale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è stato determinante per fermare il giovane e garantire la sicurezza all’interno dell’ospedale.

Secondo quanto ricostruito, il protagonista dell’episodio è un 19enne incensurato originario di Catania. Nelle prime ore della mattinata, il giovane si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco in evidente stato di ebbrezza. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, il personale medico ha deciso di dimetterlo. Questa decisione ha scatenato la reazione del ragazzo che, non accettando la dimissione, ha iniziato a urlare e a mostrare segni di agitazione.

L’aggressione al medico e la fuga

La situazione è rapidamente degenerata: il 19enne ha colpito con un pugno al volto il medico che lo aveva assistito. Il sanitario, sorpreso dalla violenza dell’aggressione, ha immediatamente segnalato l’accaduto alla Sala Operativa della Questura di Catania tramite il numero unico d’emergenza. Nel frattempo, l’aggressore ha tentato di allontanarsi dalla struttura, ma il suo tentativo di fuga è stato di breve durata.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a individuare il giovane in un altro padiglione dell’ospedale. Dopo averlo fermato, i poliziotti hanno proceduto al controllo, durante il quale il ragazzo ha cercato di giustificare il proprio comportamento, ma le sue parole sono risultate poco comprensibili a causa dello stato di ubriachezza.

Le accuse e la posizione del giovane

Alla luce dei fatti, il 19enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali commesse in danno di personale sanitario.

L’episodio avvenuto presso l’ospedale San Marco riporta l’attenzione sulla sicurezza del personale sanitario, spesso esposto a situazioni di rischio durante il proprio servizio. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di intervenire prontamente per tutelare chi lavora nelle strutture ospedaliere e garantire un ambiente sicuro sia per i pazienti che per gli operatori.

IPA