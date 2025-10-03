Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto nella zona Picanello: l’intervento, avvenuto nei giorni scorsi, ha portato alla scoperta di due borsoni pieni di marijuana e due razzi nascosti in un’abitazione di Catania. L’azione è stata eseguita nell’ambito dei controlli disposti dalla Questura per contrastare la criminalità e l’illegalità diffusa nei quartieri cittadini.

Il controllo e la scoperta della droga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto impegnati gli agenti della squadra volanti e della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Durante un servizio di pattugliamento in zona Picanello, i poliziotti hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione situata in via Galatioto. Insospettiti, gli agenti si sono avvicinati al portone d’ingresso e, quando un giovane catanese di 25 anni ha aperto la porta, i cani-poliziotto Maui e Ares hanno immediatamente fiutato la presenza di droga addosso al ragazzo.

Il tentativo di eludere i controlli

Il giovane, probabilmente nel tentativo di evitare ulteriori verifiche, ha consegnato spontaneamente agli agenti una bustina contenente 8 grammi di marijuana. Tuttavia, il suo comportamento non ha convinto i poliziotti, che hanno deciso di approfondire il controllo estendendolo a tutta l’abitazione. Con il supporto dei due cani antidroga, gli agenti hanno perquisito le stanze, concentrandosi in particolare su un ripostiglio segnalato dagli animali.

Il sequestro di marijuana e materiale per il confezionamento

All’interno del ripostiglio, la Polizia ha rinvenuto due borsoni contenenti 110 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente marijuana. Insieme alla droga sono stati trovati anche due bilancini di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento in dosi della sostanza. La perquisizione ha permesso inoltre di individuare due razzi detenuti dal giovane senza alcuna autorizzazione. Interrogato sulla presenza degli ordigni, il 25enne non ha saputo fornire spiegazioni plausibili.

Altri ritrovamenti e sequestro

Durante la perquisizione, uno dei cani si è diretto verso la cucina, fermandosi davanti al frigorifero. All’interno dell’elettrodomestico, nascosto tra cibi e bevande, gli agenti hanno scoperto un contenitore con 20 grammi della stessa sostanza stupefacente. Tutta la droga e i razzi sono stati sequestrati per le successive determinazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Le accuse e le misure adottate

Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per detenzione abusiva di materiale esplodente. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva. Dell’esito del controllo e del sequestro è stato informato il Pubblico Ministero di turno, che ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

La convalida dell’arresto

Dopo la convalida dell’arresto, il Giudice ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del 25enne. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controlli predisposto dalla Questura di Catania per prevenire e reprimere fenomeni di spaccio e illegalità nei quartieri cittadini.

IPA