Giovane di 21 anni arrestata a Catania per spaccio: sequestrati marijuana, cocaina e hashish. Il figlio di un anno affidato a un parente.
È stata arrestata una giovane di Messina per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio nel centro di Catania, dopo che la sua abitazione è stata individuata come punto di smercio di droga grazie all’intervento dei cani antidroga della Polizia di Stato. L’operazione si è svolta nel pomeriggio di Ferragosto, quando gli agenti hanno sequestrato 690 grammi di marijuana, 16 grammi di cocaina e 44 grammi di hashish. La donna, di 21 anni, è stata condotta in carcere, mentre il figlioletto di un anno è stato affidato a un parente.
Il blitz della Polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione antidroga è scattata nel cuore di Catania durante un servizio straordinario di controllo del territorio. Gli agenti della Squadra Cinofili della Questura, insieme alle volanti, hanno concentrato la loro attenzione nei pressi di piazza Bovio, area centrale della città, nella giornata di Ferragosto.
L’intervento dei cani antidroga e la scoperta della centrale di spaccio
Protagonisti dell’azione sono stati i cani antidroga Ares e Maui, il cui fiuto infallibile ha permesso di individuare una porta socchiusa al piano terra di un’abitazione. Dopo aver bussato, gli agenti si sono trovati di fronte una giovane donna che ha immediatamente ammesso la presenza di droga all’interno della casa. La perquisizione ha confermato i sospetti: l’odore delle sostanze stupefacenti era evidente e i cani hanno guidato i poliziotti verso i nascondigli.
Il sequestro: marijuana, cocaina e hashish pronti per lo smercio
Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti 690 grammi di marijuana suddivisi in 77 buste, già pronte per la distribuzione. Oltre a ciò, gli agenti hanno trovato 16 grammi di cocaina nascosti in un vaso porta fiori e 44 grammi di hashish conservati nel freezer. Tutte le sostanze sono state sequestrate e saranno analizzate nei laboratori della Polizia Scientifica per accertarne la qualità e la destinazione.
La giovane e la gestione della centrale di spaccio
Dagli accertamenti è emerso che la donna, di 21 anni e senza occupazione, aveva trasformato la propria abitazione in un vero e proprio punto vendita per lo spaccio di droga. Nonostante la presenza del figlioletto di appena un anno, la giovane non aveva esitato a gestire l’attività illecita tra le mura domestiche. Per tutelare il minore, i servizi sociali hanno disposto l’affidamento temporaneo del bambino a un parente.
L’arresto e le conseguenze giudiziarie
Alla luce delle prove raccolte, la donna è stata arrestata con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il Pubblico Ministero di turno, informato dei fatti, ha disposto l’accompagnamento della giovane presso la casa circondariale di Piazza Lanza, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di ulteriori sviluppi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.