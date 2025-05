Catania, 32enne beccato con marijuana e hashish in auto: droga sui sedili e soldi nascosti nel cruscotto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 32enne è stato arrestato a Catania per spaccio di droga. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre si trovava in auto con sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel quartiere di San Giovanni Galermo, dove il sospettato era in attesa di potenziali acquirenti.

Il controllo di routine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania hanno fermato l’auto del 32enne durante un posto di controllo in via Zenone. Quello che sembrava un controllo di routine si è trasformato in un arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il ritrovamento della droga

Durante l’ispezione del veicolo, gli agenti hanno trovato due buste di plastica contenenti quasi 180 grammi di marijuana sui sedili anteriori, già suddivisa in dosi. Sui sedili posteriori erano presenti ulteriori buste con rimasugli della stessa sostanza. Nel vano porta oggetti sono state rinvenute due stecche di hashish per un totale di 20 grammi e una somma di 185 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Sequestro e arresto

Tutta la droga è stata sequestrata e sarà distrutta su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 32enne è stato arrestato e, dopo essere stato sentito dal PM di turno presso il Tribunale, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Fonte foto: IPA