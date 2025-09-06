Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e numerose denunce il bilancio di un movimentato episodio avvenuto a Catania, dove un uomo di 35 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento seguito al furto di un’autovettura. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, nei pressi di via Passo Gravina, quando la vettura rubata è stata localizzata grazie al sistema gps. L’uomo è stato anche denunciato per riciclaggio, danneggiamento aggravato e porto di armi e oggetti atti a offendere.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la sala operativa della Questura di Catania ha ricevuto una segnalazione tramite il numero unico di emergenza. Gli operatori della società assicuratrice, a cui si era rivolta la proprietaria dell’auto rubata, sono riusciti a monitorare in tempo reale gli spostamenti del veicolo grazie al sistema gps installato a bordo.

L’inseguimento in via Passo Gravina

Gli agenti sono intervenuti rapidamente nella zona indicata, individuando la vettura sospetta nei pressi di via Passo Gravina. Alla vista della pattuglia, il conducente ha inizialmente arrestato la marcia, ma pochi istanti dopo ha tentato la fuga. Nel tentativo di evitare il controllo, l’uomo ha inserito la retromarcia, ignorando la presenza di un poliziotto che, sceso dall’auto di servizio, stava cercando di bloccarlo aprendo la portiera.

La fuga e i danni causati

L’uomo ha poi proseguito la marcia in avanti, puntando direttamente verso l’agente appiedato, che è riuscito a evitare l’impatto grazie a una pronta reazione. Il veicolo ha quindi urtato il paraurti e il portellone dell’auto di servizio della Polizia. Non pago, il conducente ha nuovamente inserito la retromarcia, sfiorando ancora una volta il poliziotto, che si è salvato con un balzo all’indietro.

Durante la manovra, il 35enne ha colpito numerose auto in sosta, provocando danneggiamenti a sette autovetture. La corsa si è fermata solo dopo che il veicolo ha impattato contro una cabina della linea telefonica, causando l’interruzione del servizio per una parte dei residenti della zona.

L’arresto e la perquisizione

Nonostante l’incidente, l’uomo ha tentato un’ultima fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti dopo pochi metri. Una volta identificato, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione dell’auto, rinvenendo sul sedile anteriore lato passeggero un coltello a scatto di 16 cm con lama appuntita, che è stato immediatamente sequestrato.

Le indagini sulla targa e i rilievi della Polizia Locale

Gli accertamenti effettuati sul posto hanno permesso di scoprire che la targa posteriore del veicolo, già oggetto di furto, era stata alterata con un pennarello nero: la quinta cifra era stata modificata da “6” a “8” per rendere più difficile l’identificazione del mezzo.

Per la constatazione dei danni alle sette autovetture in sosta sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari.

La denuncia della proprietaria e le conseguenze per l’arrestato

Poco dopo, sul luogo dell’incidente è arrivata la proprietaria della vettura rubata, che ha formalizzato la denuncia presso gli agenti. L’uomo, dopo essere stato accompagnato negli uffici di polizia, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per riciclaggio, danneggiamento aggravato e porto di armi e oggetti atti a offendere. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.

Le disposizioni della Procura e la situazione attuale

Il Pubblico Ministero di turno, informato dei fatti, ha disposto che il 35enne restasse presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza per il giudizio direttissimo.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha permesso di restituire la vettura rubata alla legittima proprietaria e di interrompere una fuga che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi per la sicurezza pubblica e per l’incolumità degli agenti e dei cittadini. L’episodio ha messo in luce l’efficacia della collaborazione tra forze dell’ordine, società assicuratrici e cittadini nella lotta contro i reati predatori.

L’intervento tempestivo e la professionalità dimostrata dagli agenti hanno consentito di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, nonostante la pericolosità delle manovre effettuate dal conducente in fuga. Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio di Catania per contrastare episodi simili e garantire la sicurezza dei cittadini.

