Un arresto per tentato furto aggravato nelle scorse ore a Catania. Un uomo di origine senegalese, 41 anni, senza fissa dimora, è stato sorpreso mentre cercava di rubare oggetti di valore da un’auto parcheggiata. L’azione tempestiva degli agenti ha impedito che il reato venisse portato a termine, mentre il responsabile è stato condotto in stato di fermo negli uffici della Questura.

Il fermo in flagranza: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato tra via Fischetti e corso Martiri della Libertà, nel cuore di Catania. Gli agenti della squadra volanti hanno notato il 41enne intento a rovistare all’interno di un veicolo in sosta, evidentemente alla ricerca di oggetti di valore da sottrarre. L’uomo è stato immediatamente bloccato dagli operatori, che hanno così scongiurato il furto.

La reazione del sospetto e l’intervento degli agenti

Alla vista dei poliziotti, il senegalese ha iniziato a urlare e, nel tentativo di sottrarsi al controllo, è andato in escandescenza. Gli agenti sono riusciti a riportare la situazione alla calma e hanno accompagnato il sospetto negli uffici della Polizia, dove è stato formalmente arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Le condizioni dell’auto e la denuncia del proprietario

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato un sopralluogo sul veicolo preso di mira. L’auto è stata trovata completamente a soqquadro, con la centralina forzata, segno evidente di un tentativo di furto che, grazie all’intervento degli agenti, non è andato a buon fine. Il proprietario del mezzo, contattato telefonicamente, ha sporto denuncia e ha espresso gratitudine alle forze dell’ordine per aver evitato il peggio.

Le conseguenze per l’arrestato e i precedenti

Informato dell’accaduto il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, il 41enne è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima. Nei giorni precedenti, lo stesso individuo era già stato fermato e denunciato per una serie di atti vandalici contro alcune auto parcheggiate in via Archimede. In quell’occasione, aveva reagito con violenza contro i poliziotti, colpendo con pugni e calci sia le pareti degli uffici che la portiera della volante. Per questi episodi era stato denunciato non solo per danneggiamento di auto, ma anche per danneggiamento di beni dello Stato.

IPA