Arresto per uso di documento falso della Polizia di Stato all’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania. Un cittadino cinese di 42 anni è stato fermato mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto a Dublino, dopo aver presentato un passaporto giapponese risultato contraffatto. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, durante un periodo di intenso traffico nello scalo siciliano, quando l’attenzione degli agenti è stata ulteriormente rafforzata per la presenza di numerosi turisti e viaggiatori.

Controlli intensificati all’aeroporto di Catania

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è svolto presso l’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania, dove gli agenti della Polizia di Frontiera sono impegnati in controlli serrati per garantire la sicurezza dei passeggeri e la regolarità dei documenti di viaggio. In queste settimane, l’aumento del flusso di viaggiatori ha richiesto una particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine, che hanno intensificato le verifiche ai varchi di accesso e nelle aree dedicate ai controlli dei passaporti.

Il tentativo di imbarco e la scoperta del documento falso

Il cittadino cinese, di 42 anni, si è presentato regolarmente in fila nell’area dei controlli passaporti, pronto a partire per la capitale irlandese. Al momento di mostrare il proprio documento, ha esibito un passaporto giapponese apparentemente in corso di validità. Tuttavia, l’aspetto del documento ha destato immediatamente sospetti tra gli agenti della Polizia di Frontiera, che hanno deciso di procedere con accertamenti più approfonditi.

Le verifiche tecniche e la conferma della contraffazione

Gli operatori addetti al controllo documentale hanno utilizzato sofisticate apparecchiature elettroniche di ultima generazione per esaminare il passaporto. Le analisi tecniche hanno permesso di individuare diverse anomalie, confermando senza alcun dubbio che il documento era stato contraffatto. La professionalità e la preparazione degli agenti hanno così impedito che il passeggero riuscisse a superare i controlli e a lasciare il territorio nazionale con un documento falso.

L’arresto e le conseguenze legali

Di fronte all’evidenza delle irregolarità riscontrate, il cittadino straniero ha ammesso le proprie responsabilità. Gli agenti hanno quindi proceduto con l’arresto per il reato di uso di documento valido per l’espatrio falso. L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha successivamente convalidato il provvedimento restrittivo. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.

Espulsione in corso dopo la convalida dell’arresto

Con la convalida dell’arresto, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Catania ha avviato le procedure necessarie per l’espulsione del cittadino cinese dal territorio nazionale. Le autorità stanno seguendo tutte le fasi previste dalla normativa vigente, a tutela della sicurezza pubblica e nel rispetto dei diritti dell’indagato.

