Denuncia per tentato furto aggravato, possesso di strumenti atti allo scasso e porto di oggetti atti a offendere della Polizia di Stato avvenuto nel quartiere Ognina. Un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dagli agenti mentre tentava di forzare un camper parcheggiato in via Alcide De Gasperi a Catania. L’episodio si è verificato durante i servizi di controllo del territorio, quando i poliziotti hanno notato movimenti sospetti nei pressi del veicolo. L’uomo, col volto coperto da un casco, è stato fermato e sottoposto a perquisizione, che ha portato al sequestro di diversi attrezzi da scasso. La denuncia è stata formalizzata all’Autorità Giudiziaria.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel corso di un servizio di pattugliamento ordinario nel quartiere Ognina. Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno notato un uomo che, con il volto nascosto da un casco, scendeva da un camper parcheggiato lungo via Alcide De Gasperi. L’atteggiamento sospetto dell’individuo ha attirato l’attenzione dei poliziotti, che hanno deciso di approfondire la situazione.

L’intervento degli agenti e la scoperta

Alla vista della pattuglia, il 42enne ha cercato di risalire rapidamente sul camper, nel tentativo di eludere i controlli. Tuttavia, i poliziotti sono intervenuti prontamente, avvicinandosi al veicolo per effettuare gli accertamenti necessari. Giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente notato che il cilindretto della serratura del camper era stato forzato. Inoltre, la batteria del mezzo era stata rimossa dal suo alloggiamento e si trovava a terra, collegata con cavi di fortuna, segno evidente di un tentativo di manomissione.

La perquisizione e il materiale sequestrato

All’interno del camper, i poliziotti hanno trovato il sospettato con uno zaino sulle spalle. L’uomo ha cercato di giustificare la sua presenza sul veicolo, sostenendo di averlo ricevuto in prestito da un amico. Tuttavia, la versione fornita non ha convinto gli agenti, che hanno proceduto con una perquisizione personale. All’interno dello zaino sono stati rinvenuti e sequestrati tre chiavi inglesi, una pinza a becco, una chiave esagonale e due giraviti. Nel camper, invece, sono stati trovati un piede di porco e una mazza da baseball, strumenti comunemente utilizzati per compiere reati come il furto e lo scasso.

Il confronto con il proprietario del camper

Durante le operazioni di controllo, sul luogo è arrivato anche l’anziano padre del proprietario del camper, che ha fornito ulteriori dettagli agli agenti. L’uomo, utilizzatore abituale del mezzo, ha smentito la versione del 42enne, dichiarando di non conoscere l’indagato e di aver parcheggiato il camper in quella zona la settimana precedente. Questa testimonianza ha contribuito a chiarire la dinamica dei fatti e a rafforzare i sospetti nei confronti del sospettato.

La denuncia e le accuse

A seguito degli accertamenti, la Polizia di Stato ha proceduto a denunciare il pluripregiudicato catanese all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato, possesso di strumenti atti allo scasso e porto di oggetti atti a offendere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, dovrà ora rispondere delle accuse mosse nei suoi confronti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto e prevenire ulteriori episodi simili nella città di Catania.

