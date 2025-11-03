Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 4 chili e mezzo di droga sequestrati nel quartiere Nesima di Catania. Un uomo di 57 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo che gli agenti hanno scoperto un deposito di droga nascosto in un garage.

Operazione antidroga nel quartiere Nesima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta durante una serie di controlli mirati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Nesima di Catania. Le Volanti della Polizia, insieme alla Squadra cinofili della Questura, hanno effettuato una perlustrazione approfondita della zona, concentrandosi su alcuni garage sospetti.

Il ruolo decisivo dei cani antidroga

Durante i controlli, i cani antidroga Maui e Ares hanno segnalato la presenza di sostanze sospette all’interno di un box situato in via Selvosa. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upgsp) della Questura hanno quindi individuato il proprietario del garage, un uomo di 57 anni, che è stato rintracciato in un’abitazione poco distante.

La scoperta del deposito di droga

Una volta invitato ad aprire il box, l’uomo ha collaborato con i poliziotti. I cani si sono subito diretti verso un frigorifero, dove gli agenti hanno rinvenuto una busta di plastica contenente 305 ovuli di marijuana e cinque panetti di hashish. Il peso complessivo della droga sequestrata è risultato essere di 4 chili e mezzo.

Modalità di confezionamento e finalità dello spaccio

Gli ovuli di marijuana erano ancora avvolti nel cellophane, un metodo utilizzato per facilitarne l’ingerimento, il trasporto e l’espulsione dal corpo da parte dei corrieri. Questo dettaglio ha confermato agli investigatori la destinazione della sostanza allo spaccio e la presenza di una rete organizzata per la distribuzione degli stupefacenti.

Arresto e sequestro

La droga è stata immediatamente sequestrata e il 57enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato condotto in carcere, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali complici e ricostruire la filiera dello spaccio nella zona.

IPA