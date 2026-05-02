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Un arresto a Catania, dove una badante è stata accusata di furto aggravato ai danni dell’anziana che assisteva. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia dei figli della vittima, che avevano notato la sparizione di oggetti preziosi dall’abitazione della madre.

Le indagini e la scoperta dei furti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state condotte dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, che hanno raccolto la denuncia dei figli dell’anziana. Questi ultimi, insospettiti dalla costante mancanza di diversi oggetti e gioielli custoditi nella casa della madre, si sono rivolti alle forze dell’ordine per fare chiarezza sulla situazione.

Il modus operandi della badante

Gli investigatori hanno accertato che la badante, una donna italiana di 46 anni senza precedenti penali, aveva approfittato della fiducia riposta in lei dalla famiglia per impossessarsi di numerosi beni di valore. Tra la refurtiva figurano monili in oro e argento, brillanti, orologi e altri oggetti preziosi, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro. La donna, grazie alla possibilità di muoversi liberamente nell’appartamento, aveva agito senza destare sospetti, sottraendo i beni in più occasioni durante il suo lavoro quotidiano.

Un colpo anche nell’abitazione della figlia

In almeno un’occasione, la badante è riuscita a sottrarre con destrezza le copie delle chiavi di casa della figlia dell’anziana. Utilizzando queste chiavi, si è introdotta nell’abitazione della donna, dove ha compiuto un ulteriore furto di gioielli, preziosi in oro e orologi di pregio, ampliando così il bottino accumulato nel tempo.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno poi effettuato una perquisizione nell’abitazione della badante, dove hanno rinvenuto gran parte della refurtiva nascosta all’interno di un comò nella camera da letto della donna. Tutti i beni recuperati sono stati inventariati e successivamente riconsegnati ai legittimi proprietari, ponendo fine all’incubo vissuto dalla famiglia dell’anziana.

Una volta identificata in modo certo, la badante è stata deferita all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto aggravato.

Il contesto e l’importanza della denuncia

Il caso, avvenuto a Catania, sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La tempestiva denuncia dei figli della vittima ha permesso di avviare le indagini e di recuperare i beni sottratti, restituendo serenità alla famiglia coinvolta e assicurando alla giustizia la presunta responsabile dei furti.

IPA