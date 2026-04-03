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Un uomo è stato individuato e condotto presso il Comando Provinciale dei Carabinieri il bilancio dell’operazione scattata dopo la violenta aggressione avvenuta nella serata di ieri a Catania. La vittima, una 51enne catanese, è stata colpita con diverse coltellate nel quartiere Picanello. L’uomo, ex marito della donna e 56enne del posto, è stato fermato dai militari dopo una serrata attività di ricerca. Secondo quanto emerso, il gesto sarebbe maturato in un contesto di forte conflittualità familiare.

Le indagini e il fermo dell’uomo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, le indagini sono partite immediatamente dopo l’episodio di aggressione che ha sconvolto il quartiere Picanello di Catania. I militari hanno lavorato senza sosta per individuare il responsabile, stringendo progressivamente il cerchio attorno a un 56enne del posto, ex marito della vittima, che era stato scarcerato lo scorso 8 marzo. L’uomo è stato rintracciato in Piazza Giambattista Pergolesi, dove è stato bloccato mentre tentava di allontanarsi dalla zona.

La dinamica dell’aggressione

L’episodio si è verificato nella serata di ieri in via Villa Glori. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna è stata raggiunta dall’ex marito a bordo di uno scooter. L’uomo l’ha aggredita sul marciapiede, colpendola ripetutamente con un coltello da cucina. La vittima ha tentato di rifugiarsi all’interno di un esercizio commerciale, ma è stata inseguita e nuovamente colpita. Dopo l’aggressione, l’uomo si è dato alla fuga, abbandonando sia il mezzo che l’arma utilizzata.

L’intervento dei Carabinieri e i rilievi scientifici

Una volta bloccato, il sospettato è stato condotto presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, in Piazza Verga. Qui è stato sottoposto ai rilievi preliminari da parte della Sezione Investigazioni Scientifiche. Gli specialisti sono riusciti a isolare campioni di sangue dai suoi indumenti, che saranno sottoposti a successive analisi tecniche per accertare la sua responsabilità nell’aggressione. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Il contesto familiare e le condizioni della vittima

Secondo quanto emerso nelle prime fasi investigative, il gesto sarebbe maturato in un contesto di forte conflittualità familiare. La coppia ha quattro figli, di cui uno minorenne. La donna, gravemente ferita in più parti del corpo, è stata soccorsa tempestivamente e trasportata presso l’ospedale Cannizzaro, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Attualmente si trova ancora ricoverata in condizioni critiche.

Il luogo dell’aggressione e le indagini in corso

L’aggressione si è consumata nel quartiere Picanello di Catania, precisamente in via Villa Glori. Dopo aver colpito la vittima, l’uomo si è allontanato rapidamente, abbandonando sul posto sia lo scooter che il coltello da cucina utilizzato per l’attacco. Le forze dell’ordine hanno presidiato le possibili vie di fuga del quartiere, riuscendo così a rintracciare il sospettato in Piazza Giambattista Pergolesi. Le indagini proseguono per ricostruire nei dettagli quanto accaduto e per accertare tutte le responsabilità.

La situazione attuale

Al momento, l’uomo è stato sottoposto a rilievi scientifici e sono in corso ulteriori accertamenti. La donna resta ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Cannizzaro di Catania. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, riportando l’attenzione sui temi della violenza domestica e della tutela delle vittime di aggressione familiare.

IPA