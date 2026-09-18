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È stato eseguito un arresto a Catania dove la polizia ha anche scoperto un laboratorio clandestino per la fabbricazione di armi fantasma tramite stampa 3D e un ingente quantitativo di droga. Un 27enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma da sparo.

Operazione della Squadra mobile: la scoperta del laboratorio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha avuto luogo a Catania, dove gli agenti della Squadra mobile hanno individuato un garage trasformato in una vera e propria officina tecnologica. All’interno, il 27enne aveva installato una stampante professionale a resina, diversi flaconi di polimeri e una chiavetta USB contenente i file di progettazione tridimensionale necessari per la produzione di armi fantasma.

Le armi fantasma: produzione e pericolosità

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto numerose parti di armi autoprodotte, tutte prive di matricola e quindi non tracciabili. Le analisi tecniche hanno confermato che questi componenti, se assemblati con i giusti elementi meccanici, sarebbero stati in grado di sparare. Tra il materiale sequestrato è stata trovata anche una pistola lanciarazzi del tipo “front-firing” calibro 22, completa di caricatore, accessori e 42 cartucce a salve.

Droga sintetica e strumenti per lo spaccio

L’attività illecita non si limitava alla produzione di armi. Gli agenti hanno scoperto che il 27enne era coinvolto anche nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare droghe sintetiche. In un’intercapedine sotto il davanzale della camera da letto, nascosta in una cassetta metallica chiusa a chiave, è stato trovato un consistente quantitativo di droga: ketamina, panetti e frammenti di hashish, cristalli di Mdma, marijuana e perfino un raro stupefacente sintetico noto come “jungle spice”.

Materiale per il confezionamento e denaro sequestrato

Nel corso della perquisizione dell’immobile, gli agenti della Sezione “contrasto al crimine diffuso” hanno recuperato anche due bilancini di precisione, strumenti per il confezionamento delle dosi, coltelli sporchi di fumo trovati in un capanno in giardino e un’agendina dove l’indagato annotava i guadagni e i nomi dei clienti. Sono stati inoltre sequestrati 5.630 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le accuse e il sequestro del materiale

Al termine delle operazioni, tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e il 27enne è stato arrestato con le accuse di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma da sparo. L’operazione ha permesso di smantellare un laboratorio clandestino che rappresentava un grave pericolo per la sicurezza pubblica.

Il contesto: la lotta alle armi fantasma e alle droghe sintetiche

La scoperta di questo laboratorio a Catania evidenzia come le forze dell’ordine siano costantemente impegnate nel contrasto alla diffusione delle armi illegali e delle sostanze stupefacenti, fenomeni che rappresentano una minaccia crescente per la collettività. L’utilizzo di tecnologie avanzate come la stampa 3D per la produzione di armi fantasma pone nuove sfide investigative, che la Polizia di Stato affronta con professionalità e determinazione.

IPA