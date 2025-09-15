Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un 31enne catanese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo essere stato fermato dalla Polizia di Stato nella zona della stazione centrale. L’uomo, sorpreso durante un controllo serale, è stato trovato in possesso di marijuana e hashish nascosti in auto. L’operazione si è svolta a Catania nella serata di ieri, quando gli agenti hanno notato movimenti sospetti nei pressi di via De Branca e sono intervenuti per verificare la situazione.

Il controllo e la scoperta della droga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il fermo è avvenuto durante un servizio di pattugliamento serale svolto dagli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. Gli agenti hanno notato un’auto in sosta con a bordo due giovani. Alla vista della pattuglia, i due hanno chiuso rapidamente gli sportelli e tentato di allontanarsi, ma sono stati raggiunti e fermati dopo poche centinaia di metri.

L’odore sospetto e la confessione

Una volta scesi dal veicolo di servizio, i poliziotti sono stati colpiti da un intenso odore di marijuana proveniente dall’auto. Hanno quindi invitato il conducente a spegnere il motore e a scendere. Il 31enne ha subito ammesso di avere della droga nascosta nel veicolo, precisando che il passeggero era ignaro della situazione. Anche quest’ultimo ha confermato di non essere a conoscenza della presenza della sostanza, spiegando di aver chiesto un passaggio dalla stazione centrale a casa e di aver attribuito l’odore a una sigaretta fumata in precedenza dal conducente.

La perquisizione e il sequestro

I poliziotti hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo. Sui sedili posteriori è stata trovata una borsa frigo rosa contenente 30 involucri in cellophane con sostanza presumibilmente marijuana. Nel vano porta oggetti è stata rinvenuta una busta di plastica con 12 involucri di hashish e 6 involucri di marijuana, per un peso complessivo di 210 gr. Durante la perquisizione personale, nella tasca dei pantaloncini del 31enne sono state trovate numerose banconote per un totale di 1.170 euro, ritenute possibile provento dell’attività illecita. Altri 155 euro sono stati rinvenuti nel portafogli. Tutto il denaro e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati.

L’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, dopo l’identificazione e il fotosegnalamento presso gli uffici della Polizia Scientifica, il 31enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’accaduto, ha disposto che l’uomo fosse sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

