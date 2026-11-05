Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo colto da un grave malore mentre era alla guida a Catania è stato soccorso dagli agenti della Polizia di Stato. Il 59enne, con precedenti patologie cardiache, è stato accompagnato al Pronto Soccorso dopo essere stato trovato in stato di semicoscienza. Grazie al tempestivo interventi degli agenti è stato evitato il peggio.

Catania: uomo colto da malore salvato dagli agenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo ha avvertito un forte dolore al petto mentre si trovava in auto e non è più riuscito a proseguire. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato le sue condizioni e i sintomi compatibili con un attacco cardiaco.

Grazie alla formazione in materia di primo soccorso, i poliziotti hanno applicato i protocolli previsti e prestato assistenza al 59enne, monitorandolo e chiedendo l’intervento del personale sanitario. Per evitare che le sue condizioni peggiorassero, hanno quindi deciso di accompagnarlo al Pronto Soccorso più vicino.

Il ringraziamento agli agenti

Una volta arrivati in ospedale, gli agenti hanno affidato l’uomo ai sanitari per gli accertamenti. L’intervento tempestivo ha scongiurato conseguenze più gravi.

A distanza di qualche settimana, il 59enne si è presentato nella sede del Reparto Prevenzione Crimine per incontrare gli agenti che lo avevano soccorso. Li ha abbracciati e ha espresso la propria gratitudine per quello che ha definito un gesto salvavita. L’incontro, che ha suscitato grande emozione, è stato immortalato in una fotografia.

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