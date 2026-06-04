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Due uomini sono stati denunciati per truffa online ai danni di una donna catanese: promettevano prestiti a tasso agevolato senza garanzie, chiedendo un pagamento anticipato. L’indagine è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha ricostruito la vicenda e identificato i presunti responsabili, rispettivamente di Nettuno e Empoli.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso il via dopo la denuncia presentata da una donna residente a Catania. La vittima ha raccontato agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” di essere stata attirata da una pubblicità online, comparsa su un noto social network, che proponeva un prestito a condizioni particolarmente vantaggiose.

La dinamica della truffa

La donna, convinta dalla proposta, ha inserito il proprio numero di telefono in un modulo online. Poco dopo, è stata contattata da un individuo che si è presentato come intermediario bancario. L’uomo le ha offerto la possibilità di ottenere un finanziamento di 2 mila euro senza dover presentare busta paga o altre garanzie, rendendo l’offerta ancora più allettante.

Durante la conversazione, il presunto intermediario ha richiesto il pagamento anticipato di 400 euro per l’istruzione della pratica di finanziamento. La vittima, fidandosi dell’interlocutore e ritenendo la proposta credibile, ha effettuato il bonifico richiesto.

L’interruzione dei contatti e la denuncia

Subito dopo aver ricevuto la somma, il falso intermediario ha interrotto ogni comunicazione, rendendosi irreperibile e non rispondendo più alle chiamate della donna. A quel punto, la vittima si è resa conto di essere stata vittima di una truffa e ha deciso di sporgere denuncia presso la Polizia di Stato.

L’identificazione dei responsabili

Gli investigatori del Commissariato “Borgo Ognina” hanno avviato una serie di accertamenti, analizzando i flussi finanziari, le utenze telefoniche coinvolte e altri elementi informatici. Grazie a queste attività, sono riusciti a risalire all’identità dei presunti autori della truffa: due uomini, rispettivamente di 60 anni e 57 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. I due, originari di Nettuno ed Empoli, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.li.

IPA