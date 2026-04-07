Catania, attivava migliaia di sim usando passaporti rubati: denunciato titolare di un internet point
Un 47enne titolare di internet point a Catania denunciato per falso: attivate mille sim a stranieri inesistenti per guadagno illecito.
È di una denuncia e un sequestro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Catania, dove un uomo di 47 anni è stato accusato di falso e sostituzione di persona per aver attivato mille schede telefoniche intestate fittiziamente a stranieri non residenti, con l’obiettivo di ottenere un guadagno illecito.
Le indagini della Polizia di Stato
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Borgo Ognina, nell’ambito di una serie di controlli mirati nel settore della telefonia mobile. Gli agenti hanno riscontrato anomalie nella registrazione e nell’attivazione di numerose sim card presso un internet point situato in via Gemmellaro, nel cuore di Catania.
Il modus operandi scoperto dagli investigatori
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il titolare dell’esercizio commerciale, un cittadino del Bangladesh di 47 anni, avrebbe sfruttato la sua posizione di esercente autorizzato per procedere alla registrazione e all’attivazione di un migliaio di sim card. Per farlo, avrebbe utilizzato dati anagrafici di persone straniere, ricavati da fotocopie di passaporti custodite all’interno del negozio. Queste operazioni rappresentano una chiara violazione delle norme che regolano l’identificazione degli utenti nella stipula di contratti di telefonia mobile.
Sequestri e accertamenti in corso
Durante le perquisizioni, i poliziotti hanno sequestrato tutte le sim non ancora attivate, i computer impiegati per le operazioni e le fotocopie dei passaporti trovate nel locale. Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che le schede telefoniche risultavano in uso a soggetti diversi rispetto agli intestatari ufficiali, rendendo di fatto impossibile identificare i reali utilizzatori delle sim, in palese violazione delle normative vigenti.
Il guadagno illecito e le conseguenze per l’esercizio commerciale
Dalle verifiche è emerso che il 47enne avrebbe ricavato un guadagno illecito stimato in oltre 7.000 euro grazie a questa attività. Per questo motivo, l’internet point di via Gemmellaro è stato sottoposto a sequestro da parte delle forze dell’ordine, che stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire ulteriormente la vicenda. Al termine dei controlli, gli agenti del Commissariato Borgo Ognina hanno denunciato il 47enne all’Autorità Giudiziaria per i reati di falso e sostituzione di persona.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.