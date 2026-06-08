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È stata disposta la sospensione temporanea dell’attività di un bar in via Messina a Catania, dopo che il locale è stato individuato come punto di ritrovo abituale di pregiudicati. Il provvedimento, notificato dagli agenti della Polizia di Stato, è stato adottato per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, come previsto dalla normativa vigente.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l’attività commerciale è maturata a seguito di una serie di controlli effettuati dagli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. Gli accertamenti, svolti in un arco temporale piuttosto ampio, hanno permesso di raccogliere elementi sufficienti a motivare la chiusura temporanea del locale.

I controlli e le motivazioni della sospensione

Nel corso degli ultimi mesi, la Polizia ha condotto più verifiche presso il bar di via Messina, con l’obiettivo di accertare il rispetto delle norme sulla pubblica sicurezza. Durante questi controlli, è stata riscontrata la presenza costante di diversi soggetti già noti alle forze dell’ordine per reati di particolare allarme sociale. In particolare, tra i frequentatori abituali del locale figuravano persone coinvolte in maltrattamenti contro familiari e conviventi, furto, minaccia, ricettazione ed estorsione. Molti di questi individui risultavano inoltre sottoposti a misure cautelari personali.

Un rischio concreto per l’ordine pubblico

La presenza di tali clienti non è stata considerata occasionale, ma è stata rilevata in numerose verifiche, tanto da configurare un rischio concreto per l’ordine pubblico e la sicurezza della comunità. Gli agenti hanno documentato come il locale fosse diventato un punto di aggregazione stabile per soggetti ritenuti pericolosi, rendendo necessario un intervento a tutela della collettività.

Il provvedimento di chiusura

Al termine dell’attività istruttoria, condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, è stata disposta la chiusura del bar per 7 giorni, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Questa norma consente all’Autorità di Pubblica Sicurezza di sospendere temporaneamente le autorizzazioni e le licenze delle attività commerciali quando ciò sia necessario per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

IPA