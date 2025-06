Catania, barbiere abusivo beccato mentre taglia capelli e vende profumi: raffica di multe per 15mila euro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

15 mila euro di sanzioni in un’operazione di controllo contro l’abusivismo commerciale a Catania. L’intervento è stato condotto dalla Polizia di Stato nei quartieri della città per contrastare le attività irregolari.

Controlli e sanzioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e del servizio “Annona” della Polizia Locale, hanno effettuato un’articolata operazione di controllo nella zona di San Berillo “nuovo”. Durante l’operazione, sono state identificate oltre 150 persone e controllati 5 esercizi commerciali, oltre a numerosi venditori ambulanti, tutti sanzionati per varie irregolarità.

Violazioni amministrative

Gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato diverse violazioni amministrative, tra cui l’occupazione abusiva di suolo pubblico, la mancanza di requisiti professionali, l’assenza di licenza e di SCIA di vicinato, e la mancanza del cartello con gli orari di apertura. Queste infrazioni hanno portato all’elevazione di sanzioni per un totale di quasi 15 mila euro.

Sequestri e donazioni

In Corso Indipendenza, sono stati controllati diversi venditori ambulanti e, in molti casi, sono stati trovati prodotti ortofrutticoli privi del requisito di tracciabilità. Sono stati sequestrati oltre 600 chili di prodotti ortofrutticoli, che, dopo le opportune verifiche sull’idoneità al consumo, sono stati donati alla Caritas.

Il caso del barbiere abusivo

Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno individuato un barbiere che operava in modo del tutto abusivo. L’uomo non è riuscito a fornire l’autorizzazione per la concessione del suolo pubblico, la Scia di vicinato e neanche la Scia per esercitare l’attività, nonostante pubblicizzasse l’attività sui social. Inoltre, vendeva occhiali e profumi senza titolo, per cui è stato sanzionato. Al barbiere abusivo sono state contestate sanzioni per 4 mila euro.

