Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I controlli straordinari messi in campo dalla Polizia di Stato a Catania, per assicurare la sicurezza pubblica in occasione dell’arrivo simultaneo delle imbarcazioni, hanno riguardato 15.000 passeggeri e 5 navi da crociera. L’operazione, coordinata dal Questore, è stata realizzata grazie a una pianificazione congiunta con il Comune e l’Autorità Portuale, coinvolgendo numerose forze e risorse per garantire un soggiorno sicuro ai turisti provenienti da tutto il mondo.

Un’operazione coordinata tra istituzioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arrivo di 5 navi da crociera in soli 2 giorni ha richiesto un imponente sforzo organizzativo. L’iniziativa, promossa dal Questore di Catania, ha visto la partecipazione attiva della Polizia di Frontiera, della Capitaneria di Porto, dell’Autorità Portuale, della Polizia Locale, della Protezione Civile e della responsabile della sicurezza del terminal crociere. Le riunioni di pianificazione, svolte presso la Questura, hanno permesso di definire un piano dettagliato per l’impiego delle risorse e la gestione dei flussi turistici.

Sicurezza e viabilità dentro e fuori il porto

All’interno dell’area portuale, la sicurezza dei passeggeri e la gestione della viabilità sono state affidate alla Polizia di Frontiera, alla Capitaneria di Porto e all’Autorità Portuale, in stretta collaborazione con lo staff di sicurezza del terminal crociere. All’esterno, la Polizia Locale ha gestito la complessa viabilità, dovendo coordinare l’ingresso e l’uscita di decine di autobus e altri veicoli destinati alle escursioni verso mete come l’Etna e Taormina. In questa fase, sono stati sanzionati guide e tassisti abusivi che tentavano di approfittare della presenza dei numerosi turisti in città.

Controlli capillari nei luoghi turistici

La Protezione Civile ha fornito supporto ai turisti, indirizzandoli verso percorsi pedonali sicuri e attraversamenti protetti, sempre in collaborazione con la Polizia di Stato. Le volanti e le moto volanti della Questura hanno pattugliato i principali luoghi di interesse turistico, inclusi i mercati storici come la pescheria e la “fera ‘o luni”. Anche gli agenti in borghese della Squadra Mobile hanno effettuato controlli per prevenire comportamenti illeciti e garantire un pronto intervento in caso di necessità.

Un’attenzione particolare ai turisti

La presenza visibile degli agenti, sia in motocicletta che in auto, ha attirato l’attenzione dei turisti, in particolare dei più piccoli, che hanno spesso chiesto di scattare una foto ricordo con gli operatori della Polizia di Stato. Questo aspetto ha contribuito a creare un clima di accoglienza e sicurezza, rafforzando il senso di protezione tra i visitatori.

Sinergia e prevenzione per la sicurezza pubblica

La gestione di un flusso turistico così rilevante, dovuto alla contemporanea presenza di più navi da crociera, ha richiesto una collaborazione costante tra tutte le istituzioni coinvolte. Il modello operativo adottato verrà riproposto anche in futuro, in occasione di eventi che comportano un aumento dell’afflusso di persone e veicoli, a tutela sia dei turisti che dei cittadini di Catania.

Polizia