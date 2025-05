Catania, blitz a San Cristoforo: bar e panifici irregolari, auto senza assicurazione e maxi sanzioni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 2000 euro di sanzioni per attività commerciali e 2200 euro per infrazioni stradali il bilancio di un’operazione della Polizia a Catania. Nelle scorse ore, un controllo integrato del territorio è stato eseguito nel quartiere “San Cristoforo” per verificare il rispetto delle normative commerciali e del Codice della strada.

Controlli alle attività commerciali

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo”, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia orientale” e degli equipaggi del settore “Annona” della Polizia Locale. Sono stati effettuati controlli presso 11 attività commerciali di via Plebiscito, tra cui panifici, bar, macellerie e girarrosto. In diversi casi, sono state rilevate la mancanza di autorizzazioni amministrative e alcune gravi infrazioni, come l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Sono state contestate sanzioni per un ammontare complessivo di 2000 euro.

Monitoraggio delle arterie stradali

Il pattugliamento fisso e dinamico ha permesso di monitorare le principali arterie di comunicazione del quartiere, identificando complessivamente 95 persone, di cui 38 già note per precedenti di polizia, e controllando 22 veicoli. Sono state riscontrate molteplici infrazioni al Codice della strada, tra cui la mancanza della copertura assicurativa, l’assenza della revisione periodica e la mancanza di documenti di circolazione. Le sanzioni complessive ammontano a 2200 euro.

Controllo delle misure restrittive

I poliziotti del Commissariato di Catania hanno controllato anche i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale senza rilevare particolari criticità. L’operazione si è conclusa senza ulteriori problematiche.

Fonte foto: IPA