Catania, blitz contro gli abusivi in tutta la città: sei sanzionati e sequestrati 200 chili di merce

È di sei sanzioni e 200 chili di merce sequestrata il bilancio di un’operazione congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Locale a Catania. L’intervento, volto a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, è stato condotto nei giorni scorsi in diversi quartieri della città per garantire la legalità e tutelare i commercianti rispettosi delle norme.

Un’operazione coordinata e capillare

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. Tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” hanno garantito una cornice di sicurezza durante le verifiche, insieme agli agenti del servizio “Annona” della Polizia Locale.

Quartieri e zone interessate

La capillare azione di controllo ha interessato diversi quartieri, tra cui San Berillo Vecchio, con via Sturzo, via Di Prima e piazza della Repubblica, la zona della Stazione “Centrale” con via VI Aprile, piazza Dei Martiri e piazza Giovanni XXIII, viale Africa con piazza Galatea, il quartiere Barriera con via Del Bosco, il quartiere Picanello con via Principe Nicola e il quartiere Librino lungo il viale Grimaldi a Catania.

Sanzioni e sequestri

Diversi venditori ambulanti sono stati controllati, e sei di loro sono stati sanzionati amministrativamente per un totale di quasi 11 mila euro per violazione delle normative vigenti. Sono stati sequestrati 200 chili di prodotti ortofrutticoli, successivamente donati in beneficenza alla Caritas.

Dettagli delle sanzioni

Gli agenti della Polizia Locale hanno sanzionato un ambulante in piazza Dei Martiri per l’assenza dei requisiti professionali, con una multa di 3.098 euro, e per la mancata concessione del suolo pubblico con una multa di 173 euro, sequestrando la merce esposta. Un altro venditore in via VI Aprile è stato sanzionato per l’occupazione abusiva del suolo pubblico e per le trasformazioni di licenza da itinerante a posto fisso, con sanzioni per 481 euro.

Altri interventi

In piazza Galatea e in via Principe Nicola, due abusivi sono stati individuati mentre vendevano piante e frutta senza requisiti professionali, con sanzioni per un totale di 6.196 euro e per occupazione di suolo pubblico con sanzioni di 346 euro. Durante gli accertamenti in via Principe Nicola, un altro ambulante è stato sanzionato per la mancata concessione del suolo pubblico, mentre a Librino, in viale Grimaldi, il titolare di un chiosco-bar è stato sanzionato per l’occupazione abusiva del suolo pubblico e per le trasformazioni di licenza, con sanzioni per 481 euro e il sequestro della struttura.

