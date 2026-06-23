Catania, buca il contatore del panificio per ridurre la bolletta del 60%: arrestato il titolare
Arrestato a Catania il titolare di un panificio per furto aggravato di energia: manomesso il contatore, danno stimato in 8.000 euro.
Un arresto e 8.000 euro di danni a Catania, dove il titolare di un panificio è stato accusato di furto aggravato di energia elettrica. L’uomo avrebbe manomesso il contatore della propria attività commerciale per ridurre di oltre il 60% i consumi registrati, secondo quanto emerso dalle indagini.
Operazione della Polizia di Stato e tecnici specializzati
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Borgo Ognina, in collaborazione con una squadra di tecnici della società di distribuzione dell’energia elettrica. L’intervento si è inserito nell’ambito di controlli mirati a contrastare fenomeni di illegalità legati all’utilizzo illecito di energia.
Il controllo nel panificio del quartiere Picanello
L’attenzione degli agenti si è focalizzata su un panificio situato nel quartiere Picanello di Catania. Durante le verifiche, è stato scoperto un sistema fraudolento messo in atto dal titolare dell’esercizio commerciale, un uomo di 58 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. L’uomo avrebbe praticato due fori nel contatore elettrico, riuscendo così a sottrarre energia in modo illecito e a ridurre sensibilmente i consumi registrati.
Il danno economico e il ripristino della sicurezza
Secondo la stima degli inquirenti, il danno economico causato dal furto di energia ammonterebbe a circa 8.000 euro. Una volta rilevate le anomalie, i tecnici specializzati sono intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza e interrompere il prelievo abusivo di energia elettrica.
L’arresto e le accuse
Al termine degli accertamenti, gli agenti del Commissariato hanno proceduto all’arresto del 58enne catanese con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato, valida fino a eventuale condanna definitiva.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.