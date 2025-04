Catania, cavallo maltrattato in una stalla abusiva: sequestro degli animali e denuncia per furto di energia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 50 anni è stato denunciato a Catania per malgoverno di animali e furto di energia elettrica, con il sequestro di un cavallo maltrattato. L’operazione è avvenuta durante un controllo settimanale per prevenire le corse e la macellazione clandestina.

Controllo della stalla

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i poliziotti della Squadra a Cavallo della Questura di Catania, insieme ai medici del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinari – dell’Asp di Catania, hanno ispezionato una stalla in via Castromarino, nel centro storico. All’interno, hanno trovato un cavallo in condizioni di evidente maltrattamento.

Condizioni del cavallo

L’animale era sporco, maleodorante e in condizioni igienico-sanitarie precarie, privo di cibo e acqua sufficienti. Il box, privo di aperture per l’areazione, non era autorizzato per la detenzione di animali. Il Servizio Veterinari ha riscontrato che il cavallo non era mai stato sottoposto ai controlli per l’anemia infettiva, come previsto dalle norme vigenti. Sono state comminate sanzioni per circa 4.500 euro per le violazioni riscontrate.

Furto di energia elettrica

Durante il controllo, è stato scoperto un allaccio abusivo all’energia elettrica, portando alla denuncia dell’uomo anche per furto di energia elettrica. Il contatore è stato sequestrato con l’aiuto del personale dell’Enel.

Ulteriori controlli

I poliziotti hanno proseguito i controlli in un allevamento di animali in Contrada Vaccarizzo. Sono stati trovati due cavalli privi di microchip e dei controlli per l’anemia infettiva. La struttura non aveva autorizzazioni dall’Asp competente. È stato disposto un vincolo sanitario sugli equidi, due pecore e cinque maiali presenti, con sanzioni amministrative per complessivi 14.000 euro.

Fonte foto: IPA