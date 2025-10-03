Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un commerciante denunciato e oltre 7.000 euro di sanzioni a Nesima: l’intervento, avvenuto nei giorni scorsi, ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nesima, la Polizia Locale di Catania e il personale dell’ASP, che hanno riscontrato gravi irregolarità in un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande. L’azione è stata condotta per contrastare l’abusivismo commerciale e garantire la sicurezza alimentare dei consumatori.

Controlli mirati e collaborazione tra enti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di servizi specifici volti a reprimere l’abusivismo commerciale e a tutelare la salute pubblica. Gli agenti del Commissariato di Nesima, insieme alla Polizia Locale e al personale specializzato del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, hanno effettuato un controllo approfondito presso un chiosco situato nella zona di Nesima, gestito da un commerciante di 55 anni residente a Catania.

Occupazione abusiva di suolo pubblico

Durante le verifiche, le forze dell’ordine hanno scoperto che il titolare aveva occupato senza alcuna autorizzazione comunale un’ampia porzione di spazio pubblico. All’esterno del chiosco era stata installata una pergola di circa 30 mq, realizzata con tubolari metallici e pannelli in PVC, fissata sia al marciapiede che al muro di una proprietà comunale adiacente. Inoltre, è stata rilevata la presenza di una struttura parasole, composta da uno scheletro metallico elettrosaldato alla pensilina della fermata del trasporto pubblico e da due tende di tre metri ciascuna, ancorate alla ringhiera di una proprietà comunale vicina.

Trasformazione del marciapiede e rischi per i pedoni

Gli agenti hanno inoltre accertato che, per sostenere il tendaggio su altri tre lati del chiosco, era stata installata una struttura in ferro ancorata direttamente sulla sede stradale, occupando ulteriori 15 mq di marciapiede. Questa porzione di suolo pubblico era stata di fatto trasformata in area privata, rendendo il marciapiede inutilizzabile per i pedoni. La situazione ha costretto i passanti ad attraversare la strada in un tratto particolarmente trafficato e privo di attraversamenti pedonali, aumentando così i rischi per la sicurezza.

Denuncia e reati contestati

Alla luce delle irregolarità riscontrate, il titolare del chiosco è stato indagato in stato di libertà per danneggiamento aggravato e per la realizzazione di strutture in assenza di permessi di costruire. Le autorità hanno sottolineato che, nonostante la denuncia, vale la presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva.

Sequestro delle strutture abusive

Tutte le strutture installate senza autorizzazione sono state sottoposte a sequestro. Gli agenti hanno proceduto a mettere i sigilli alla pergola, alla struttura parasole e agli altri elementi abusivi che avevano ampliato in modo illecito l’area di pertinenza del chiosco.

Sanzioni amministrative e sequestri

Oltre alle denunce penali, al commerciante sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 5.200 euro, relative all’illecito ampliamento della superficie occupata e della zona destinata alla somministrazione di alimenti e bevande. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 665 bevande (alcoliche e analcoliche), 8 frigoriferi, 1 congelatore, 17 tavoli, 43 sedie, 13 sgabelli, 2 barili decorativi e 10 fioriere, tutti utilizzati per delimitare e arredare l’area abusivamente occupata.

Violazioni in materia di sicurezza alimentare

Il personale dell’ASP ha inoltre riscontrato la mancanza della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità degli alimenti e l’omessa comunicazione relativa alla manipolazione degli stessi. Per queste violazioni sono state comminate ulteriori sanzioni per 2.500 euro. I cibi che erano stati manipolati senza le dovute precauzioni sono stati sequestrati e destinati alla distruzione, a tutela della salute dei consumatori.

Impatto sull’area urbana e reazioni

L’operazione ha messo in luce una situazione di degrado e pericolo per la collettività, con un marciapiede reso impraticabile e rischi per la sicurezza dei pedoni. Le autorità hanno ribadito l’importanza di controlli regolari per prevenire l’abusivismo commerciale e garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle irregolarità nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, particolarmente sentita in una città come Catania.

