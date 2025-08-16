Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione per 7 giorni dell’attività di un chiosco-bar di via VI Aprile, a Catania, ritenuto punto di incontro abituale di pregiudicati. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato notificato dagli agenti della Polizia di Stato dopo ripetuti controlli che hanno evidenziato la presenza costante di soggetti coinvolti in reati di particolare allarme sociale. L’intervento è stato motivato dalla necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento della Questura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere temporaneamente l’attività del chiosco-bar di via VI Aprile è stata presa in seguito a un’attenta attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania. Il provvedimento, che prevede la chiusura per 7 giorni, si basa sulle prerogative dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che consente al Questore di intervenire nei confronti di esercizi pubblici frequentati da persone ritenute pericolose per la collettività.

I controlli e le motivazioni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato numerosi controlli presso il chiosco-bar, riscontrando in più occasioni la presenza di clienti con precedenti penali. Questi soggetti sono stati ritenuti responsabili di reati quali stupefacenti, ricettazione, contrabbando, violazione di norme sul monopolio di sali e tabacchi, rapina, lesioni personali, atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e fabbricazione di documenti falsi. La presenza reiterata di queste persone ha fatto emergere un concreto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’iter della sospensione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sospensione delle autorizzazioni e la chiusura temporanea del chiosco-bar sono state decise dopo che la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha concluso l’attività istruttoria. La normativa di riferimento, l’articolo 100 del TULPS, permette infatti al Questore di ordinare la chiusura momentanea di un esercizio pubblico che rappresenti un abituale punto di aggregazione per persone pregiudicate, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole.

Effetti e finalità della misura

La misura adottata dalla Questura di Catania non solo mira a tutelare l’ordine pubblico, ma rappresenta anche una garanzia per tutte le attività economiche che rispettano la legge. La sospensione temporanea del chiosco-bar ha inoltre una funzione dissuasiva nei confronti di quei soggetti ritenuti pericolosi, che vengono così privati di un luogo di aggregazione abituale. In questo modo, le autorità intendono lanciare un chiaro segnale: la presenza di persone con precedenti penali in determinati luoghi è oggetto di costante attenzione e controllo.

La chiusura temporanea del chiosco-bar di via VI Aprile rappresenta un segnale forte da parte delle istituzioni, che intendono contrastare con decisione ogni forma di illegalità e garantire la sicurezza dei cittadini. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta, con l’obiettivo di prevenire la formazione di centri di aggregazione per persone dedite a reati e di assicurare il rispetto delle regole. La comunità di Catania resta vigile, confidando nell’efficacia delle misure adottate e nella costante presenza delle autorità sul territorio.

