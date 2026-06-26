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Due esercizi commerciali sono stati chiusi per sette giorni a Catania dopo che la Polizia di Stato ha riscontrato la loro frequentazione abituale da parte di pregiudicati coinvolti in reati di particolare allarme sociale. I provvedimenti sono stati notificati ai titolari di un bar-trattoria in piazza Carlo Alberto e di un bar-centro scommesse in via Plebiscito, nell’ambito dei controlli disposti dalla Questura per garantire la sicurezza pubblica.

Controlli della Polizia e motivazioni dei provvedimenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere temporaneamente l’attività dei due locali è maturata a seguito di distinte verifiche effettuate dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”. Questi controlli sono stati inseriti in un più ampio piano di accertamenti volti a monitorare il rispetto delle norme sulla pubblica sicurezza e a contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

Le verifiche hanno evidenziato come entrambi gli esercizi commerciali fossero diventati punti di aggregazione abituale per persone con precedenti penali, in particolare per reati considerati di forte impatto sociale. La presenza di tali soggetti non è risultata occasionale, ma è stata confermata in molteplici accertamenti, tanto da rappresentare un rischio concreto per l’ordine pubblico.

Il bar-trattoria di piazza Carlo Alberto

Nel caso del bar-trattoria situato nella zona di piazza Carlo Alberto, i poliziotti hanno effettuato diversi controlli tra marzo e giugno. In queste occasioni sono stati identificati clienti con precedenti per rissa, fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, atti persecutori, sfruttamento della prostituzione e associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il titolare stesso è risultato avere precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le operazioni di identificazione, gli agenti hanno accertato che alcuni avventori erano sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura cautelare spesso applicata a soggetti ritenuti pericolosi o recidivi.

Il bar-centro scommesse di via Plebiscito

Nel secondo caso, il bar-centro scommesse di via Plebiscito, la Polizia ha notificato il provvedimento di sospensione al titolare dopo aver identificato, nel corso di diversi controlli, clienti con gravi precedenti per rapina, estorsione, usura, associazione mafiosa, gioco d’azzardo, scambio elettorale politico-mafioso, produzione, traffico illecito e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le verifiche hanno inoltre permesso di individuare soggetti sottoposti a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per reati di mafia e altri obbligati a presentarsi regolarmente alla polizia giudiziaria. Sono stati anche segnalati clienti come assuntori di sostanze stupefacenti.

Le procedure e la normativa applicata

La sospensione delle attività è stata disposta in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che consente la chiusura temporanea di esercizi pubblici ritenuti abituale ritrovo di persone pregiudicate. La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania ha concluso l’istruttoria e ha disposto l’apposizione dei sigilli per sette giorni a entrambi i locali.

Questa misura mira a tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, privando i soggetti socialmente pericolosi di un luogo di aggregazione e lanciando un chiaro segnale di attenzione da parte delle autorità nei confronti di chi frequenta abitualmente tali ambienti.

IPA